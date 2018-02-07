MHP’YE ZİYARET

MHP İl Başkanlığına seçilen Bülent Avşar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren TÜMSİAD Başkanı Gümüş, “Bülent kardeşimizi kendisi zaten şahsi olarak bizim gönül dostlarımızdan sevdiğimiz bir kardeşimizdir. İnşallah yapacağı hizmetler ile başarılı olur. Kendisini yakından tanıdığımız için Milliyetçi Hareket Partisi'nin de hassasiyet ve değerlerini bilen bir camia olarak İnşallah Bülent kardeşimizle bulunduğu makam itibarıyla iş dünyasıyla omuz omuza olur. Şehrimizin ekonomisinin gelişmesinde üretiminde katkılarının daha da artırılması noktasında büyük gayret sarf edeceğine inanıyorum. İnşallah beraber omuz omuza hem milli değerlere hassasiyetleri olması hem de milli ekonomi de bizlerin hassasiyetimiz en olmasıyla çalışacağımızı umut ediyorum. Beraber yerelden küresele oyuncular yetiştirmek için tüm sanayici ve İşadamları Derneği olarak sloganımız ürünler ‘Fani markalar Baki’ biz de markalar oluşturmak zorundayız. İnşallah bu noktada elbirliğiyle omuz omuza şehrimize ve ülkemizin gelişimi noktasında güzel hizmetler ve işler yapacağımıza eminim. Allah hayırlı etsin” sözlerini kaydetti.

DESTEK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ

MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar ise konuşmasında TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Avşar, ortak paydanın Malatya olması hasebiyle bu ziyaretin önem taşıdığını kaydederek, “Öncelikle Tüm Sanayici İş Adamları Derneği Malatya Şubesi olarak göreve geldikten sonra partimize ziyarete gelen başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Malatya'da nasıl güzellikler yapılır? İş adamı olarak sizlere bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Cenabı Allah sizlere de kolaylıklar versin. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman işadamlarımızın yanında olacağımızı söylüyoruz. Onlarla beraberiz. Yapabileceğimiz bir şey olursa sürekli istişare içinde olalım. Bize düşen bir konu olursa çözüm noktasında gereken yetkililere bilgiler vererek onlara çözüm noktasında destek olmaya çalışacağız”ifadelerini kullandı.(Bülten)busabahmalatya.com