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 MHP’nin kuruluşunun 49’uncu yılı mesajı 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı MHP’nin kuruluşunun 49. yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

 MHP’nin kuruluşunun 49’uncu yılı mesajı 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı MHP’nin kuruluşunun 49. yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 18:09
 MHP’nin kuruluşunun 49’uncu yılı mesajı 

Battalgazi İlçe Başkanlığı Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Samanlı, partinin 49 yıldır yürüttüğü davanın Türklüğün davası olduğunu söyledi.
Kuruluş yıldönümlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Samanlı, “Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi MHP 49. yıl dönümü kutladık, bunda önce 48. Yıl. Partimizin doğruları bu gün de rehberimizdir. Arkamızda ecdadımızın duası,yanımızda milletimizin desteği, gönüllümüz de şehitlerimizin mübarek hatırası, gözümüzde Türklüğün gür şelalesi var. Devletimize, aziz milletimize, demokrasimize siyasetimize kutlu davamıza Türk İslam dünyasına insanlığa hayır getirmesini temenni ediyoruz” dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Antalya’da düzenlenen toplantıya ilişkin de konuşarak, şunları söyledi:
"Antalya’da Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen il ve ilçe toplantısına binin üzerinde bir katılım oldu. Gündem değerlendirilip, istişareler yapıldı. 2018’deki büyük kurultayla ilgili bizleri bilgilendirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli gerek Afrin hareket ilgili, gerek ülke gündemiyle ilgili şuan da hükümete verilen desteğin nedenleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Genel Başkanımız ve Genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle bire bir görüşme imkanı bulduk. Malatya’mızın sorunlarını il başkanımız rapor halinde hazırlamıştı. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye Ankara’da vermiştik, tekrar sunma imkanı bulduk ve Malatya’nın sorunlarını dile getirdik. Takipçi olmaları için ricada bulunduk” şeklinde konuştu .

İHA

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