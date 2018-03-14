MHP’den Yeşiltepeliler Derneğine ziyaret

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene ve yönetimini ziyaret etti. Burada konuşan Erdem, Malatya il teşkilatından memnun olduklarını ifade etti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem beraberinde MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve MHP MYK Üyesi Erol Gül ile birlikte Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Burada ilk olarak konuşan dernek başkanı Özcan Gözene, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hakikaten MHP, Malatya’da Bülent başkanın gelmesiyle birlikte büyük bir ivme kazanmıştır. Şehrimizde hakikaten MHP kısa sürede Kadın Kollarımızla ve ocağımızla birlikte şehrimizde hakikaten MHP’nin etkisini çok kısa sürede göstermeye başladı. Şahsına derneğimiz olarak teşekkür ediyorum. Bundan dolayı kendisini kutluyorum” dedi.

2009 yılında derneklerini kurduklarını ifade eden Gözene, “Semtimiz fakir bir semt. Daha önce MHP’nin kalesi olan bir semtti. Sanıyorum ki İl Başkanı R.Bülent Avşar beyin gelmesi ile birlikte tüm Malatya’da olduğu gibi Yeşiltepe’de de hakikaten bir canlanma olmuştur. Afrin operasyonunda ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli beyin göstermiş olduğu devlet adamlılığı için sonsuz teşekkür ediyoruz. "ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, Yeşiltepe’yi önemsediklerini vurgulayarak, “Bir zamanlar Yeşiltepe MHP’nin kalesiydi. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu gelenek devam edecektir. Çalışmalarımız bu yöndedir. Bilge liderimiz Dr.Devlet Bahçeli beyin talimatları ile 2 günlük Malatya incelemesinde aramızda bulunan, MYK Üyemiz Erol Gül ve İstanbul Milletvekilimiz Arzu Erdem hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. İl teşkilatımızın hazırlamış olduğu program dahilinde yoğun bir çalışma temposuna girdik. Ortak payda Malatya’mız için MYK üyemiz ve vekilimiz ile birlikte sizlerle istişareler yapıyoruz" Şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Erol Gül’de Malatya’ya her zaman geldiğini dile getirerek, “Her gelişimde her zaman istişareler yapıyoruz. Yazıhanelerden ve ofislerden belediye başkanı ve milletvekili tayin eden unsurları yok edeceğiz. Teşkilatlık ayrı bir meziyettir. Genel Başkanımız Malatya’ya gönül koyduğu doğrudur. İnsan sevdiğine gönül koyar. 81 vilayet var. İstişareler sonrası Malatya İl kongresine R.Bülent Avşar aday olarak çıktı. Hepsini bir masa etrafında topladık. Herkes masa başında konuşacak. Ortak bir listede yapabiliriz dedik. Ama burada irade tecelli etti ve Bülent Avşar yönetimi ile seçilmiş oldu. Malatya’da hakikaten güzel bir hava yakalandı. Ve biz şu anda parti ile hiç ilişkisi olmayan vatandaşlar partimiz ile övücü bir şekilde bahsetmeleri bizleri fazlasıyla heyecanlandırmaktır. Şu anda Malatya teşkilatımız hakikaten şeffaf. Bu sinerjimizle biz bunu sandıkta taçlandıracağımızdan eminim. Ve Malatya’da gecikmiş iktidarımızı taçlandıracağız" sözcüklerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise Malatya’ya ikinci kez geldiğini anımsatarak, “Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve yönetimi göreve geldiği günden bu yana büyük bir canlanma ve büyük bir heyecan olmuştur. Malatya’nın hakkedilen yere geldiğine inanmaktayım. Bundan sonra ziyaretlerimiz daha da sıklaşacaktır. Sizlerden rica sadece İl Başkanımıza sahip çıkmanızdır" diye konuştu.