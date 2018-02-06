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MHP’den Mehmetçikler için özel program 

MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığı, Afrin’de savaşan Mehmetçikler için Fetih Suresi, şehitler için de Yasin-i Şerif okutacak. 

MHP’den Mehmetçikler için özel program 

MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığı, Afrin’de savaşan Mehmetçikler için Fetih Suresi, şehitler için de Yasin-i Şerif okutacak. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 17:05
MHP’den Mehmetçikler için özel program 

Perşembe günü MHP Malatya İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek olan programa herkesin davetli olduğunu belirten Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çicek, “Perşembe günü saat 13.00’de İl Başkanlığımızın toplantı salonunda gerçekleştireceğimiz programda Afrin’de bizler ve vatan için çarpışan ordumuza ve Mehmetçiklerimiz için Fetih Suresi, şehitlerimiz için de Yasin-i Şerif okutacağız. Gün Afrin’de vatan millet bütünlüğümüzü korumak için gözü dönmüş teröristlere karşı kahramanca mücadele eden askerlerimize dualarımızla manevi destek verme günüdür” diye konuştu.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 17:07
Anahtar Kelimeler:
MehmetçikAfrinMHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığı
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