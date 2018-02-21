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MHP’DEN İL MÜFTÜLÜĞÜNE ZİYARET

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ziyaretlerine devam ediyor. Avşar İl Müftüsü Ümit Çimen’i makamında ziyaret ederek, “Biz müftümüzden razıyız” dedi.

MHP’DEN İL MÜFTÜLÜĞÜNE ZİYARET

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ziyaretlerine devam ediyor. Avşar İl Müftüsü Ümit Çimen’i makamında ziyaret ederek, “Biz müftümüzden razıyız” dedi.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 11:40
MHP’DEN İL MÜFTÜLÜĞÜNE ZİYARET

MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar ve yönetimi İl Müftüsü Ümit Çimen'i makamında ziyaret ederek, MHP olarak il müftüsünden razı olduklarını ifade ettiler. Avşar ziyarette, “Malatya’mıza gelen müftülerden razıydık, iyi hizmetler sundular. Müftümüz Ümit Çimen de bu bayrak yarışında olacak. MHPolarak her türlü desteği vereceğimizi bildirmek isterim” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden İl Müftüsü Ümit Çimen ise, “MHP İl Başkanlığı’na seçilen R. Bülent Avşar ve yönetiminin ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Memleketimizdeki bu sıcak insanlarımızla birlikte hayırlı bereketli hizmetler nasip etsin” şeklinde konuştu.(Bülten)busabahmalatya.com

İHA

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