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MHP'YE ZİYARET

Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Ziya Toksözlü ve beraberindeki heyet Milliyetçi Hareket Partisi Darende İlçe Başkanlığını ziyaret etti. 

MHP'YE ZİYARET

Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Ziya Toksözlü ve beraberindeki heyet Milliyetçi Hareket Partisi Darende İlçe Başkanlığını ziyaret etti. 

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 18:03
MHP'YE ZİYARET

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İlçe Başkanı Mehmet Altun vakıf çalışmalarında başarılar diledi. Vakıf Genel Müdürü Ziya Toksözlü ise MHP İlçe Başkanı ve yönetimine başarılar dileyerek, vakıf hakkında bilgiler verdi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Ziya ToksözlüMilliyetçi Hareket Partisi Darende İlçe Başkanlığı
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