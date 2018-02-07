MHP'YE ZİYARET

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İlçe Başkanı Mehmet Altun vakıf çalışmalarında başarılar diledi. Vakıf Genel Müdürü Ziya Toksözlü ise MHP İlçe Başkanı ve yönetimine başarılar dileyerek, vakıf hakkında bilgiler verdi.
İHA
Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Ziya Toksözlü ve beraberindeki heyet Milliyetçi Hareket Partisi Darende İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İlçe Başkanı Mehmet Altun vakıf çalışmalarında başarılar diledi. Vakıf Genel Müdürü Ziya Toksözlü ise MHP İlçe Başkanı ve yönetimine başarılar dileyerek, vakıf hakkında bilgiler verdi.
İHA