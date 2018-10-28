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MHP seçim startını verdi 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı, seçim startını Doğanyol ilçesinde verdi. 

MHP seçim startını verdi 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı, seçim startını Doğanyol ilçesinde verdi. 

28 Ekim 2018 Pazar 15:11
MHP seçim startını verdi 

MHP’li Behsat Karakaya, Doğanyol Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. 
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Doğanyol ilçesinde esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. 
Ziyarette konuşan Fendoğlu, “Doğanyol MHP için önemli bir ilçemizdir. Bundan sonra da daha iyi olacak. Bizim bu gün buraya gelmemizin yegane sebeplerinden bir tanesi de MHP olarak Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Doğanyol ilçemizde seçim stat vermektir. 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde hazır olan partilerden bir tanesi partilerden birisi MHP’dir. Tüm birimlerimizle İl Başkanımız, ilçe başkanlarımızla birlikte, seçimlere hazırız. 5 Kasım’da seçimler yapılacak desinler MHP olarak seçimlere hazırız sandıktaki müşavirlerimiz ve tüm birimlerimizler hazırız. Bu noktada, geçmiş yıllarda çok büyük emeği geçmiş güzel çalışmalara imza atmış, Doğanyol’da 15 yıla yakın bir başkanlık yapmış, iyisiyle kötüsüyle herkesin takdirini kazanmış, büyük küçük demeden herkesin sevgisini kazanmış sevgili Behsat Karakaya başkan aday adaylığı için başvurusunu yapmıştır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 
Ülkenin milliyetçi muhafazakar yönetimlere ihtiyacı olduğunu aktaran Fendoğlu, “Şartlar bunu gösteriyor. İttifakın devam ettiğini söyleyebilirim. Geçen yerel yönetimlerle ilgili belki yanlış anlatılma olabilir. Yerel yönetimlerde ittifak yok yani herkes bulunduğu bir ilçede kendi adayını seçecek ama resmin büyük kısmında yukarıda Cumhur İttifakı devam ediyor” diye konuştu. 

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Behsat KarakayaMalatyaMHPDoğanyolMehmet Celal Fendoğlu
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