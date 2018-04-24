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Mhp Malatya’da Seçime Hazır

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 13 ilçe başkanı ile birlikte Malatya’da seçime hazır olduklarını belirtti. Avşar, “Malatya’da teşkilat olarak tüm mahallelerde hazırız. İlçe başkanlarımın gayreti beni fazlasıyla memnun etmektedir”ifadelerini kullandı.

Mhp Malatya’da Seçime Hazır

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 13 ilçe başkanı ile birlikte Malatya’da seçime hazır olduklarını belirtti. Avşar, “Malatya’da teşkilat olarak tüm mahallelerde hazırız. İlçe başkanlarımın gayreti beni fazlasıyla memnun etmektedir”ifadelerini kullandı.

24 Nisan 2018 Salı 11:45
Mhp Malatya’da Seçime Hazır

İlçe Başkanları toplantısına, MHP İl Başkan Yardımcılarından Yücel Polat ve Burhan Kılıç da katıldı.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 24 Haziran seçimler öncesi, ilçe başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Avşar 13 İlçe başkanı ile birlikte, seçime hazır olduklarını dile getirerek, “Türk milletinin vicdanına ve beklentisine cevap veren MHP gündelik siyasi hesaplar içine çekilmez. Milliyetçi Hareket Partisi, Başbuğumuzun çizdiği yolda, liderimizin öncülüğünde azim ve kararlılıkla ilerlemektedir. Şahsi veya parti çıkarlarımızı milli çıkarlarımızın üstünde tutmadık, asla da tutmayacağız. Bu düstur ile yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu dava dualı bir davadır. Şehitlerimizin ve ailelerinin duası her zaman bizimledir. Dualarla korunan bu hareket hiçbir zaman yanlışa çekilemez. Ülkemiz bir, Ülkümüz bir, Davamız bir… Birlik ve beraberlik içinde partimiz birdir. Bir yuvamız ve bir evimiz vardır. O da her daim MHP’dir, MHP olacaktır. Liderimizin emrinde ve yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

ARTIK SÖZ VE KARAR AZİZ MİLLETİMİZİNDİR

“Artık söz ve karar aziz milletimizindir” diyen Avşar, “Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecektir. Partimiz Milletvekili Genel Seçiminde siyasi hükmü şahsiyetini muhafaza edip kendi aday listelerini Cumhur İttifakı kapsamında milletimizin onay ve takdirine sunarken, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak. İnanıyorum ki, ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın başarıya ulaşması amacıyla imkânları nispetinde çalışacak, Türkiye’nin her seçim çevresinde demokratik tutumunu ve milli duruşunu azimle gösterecektir”diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com
 

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Yücel PolatBurhan KılıçBülent AvşarMalatyaMHPSeçim
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