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MHP'li Kadınlar Aşure Dağıttı

MHP'li Kadınlar Aşure Dağıttı

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:49
MHP'li Kadınlar Aşure Dağıttı

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından organize edilen, 'Aşure Günü' etkinliğinde 3 bin vatandaşa aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Malatya İl Başkanlığının programına MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt İlçe Başkanı M.Ali Kaya, Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve yönetim katıldı.

Aşure etkinliğinde bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, "Bugün burada Kadın Kolları Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu aşure günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.Hepinizin malumu Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü’dür. Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin sembolüdür. İdrak ettiğimiz Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün tüm İslam âlemine ve Malatyalı hemşerilerime huzur ve bereket getirmesini dilerim” dedi.

HÜSEYNİ DURUŞ ADALETTİR

Başkan Avşar,  “Hüseyni duruş adalettir, ahlaktır, adamlıktır. Hz. Hüseyin ve ashabının kanı çöl kumlarına dökülse de, haklılıkları bütün Yezit kafilesini kesif bir yenilgiye uğratmıştır. Evet, peygamberimizin torunu cennet gençlerin, Hz. Hüseyin efendimizin ve ashabının Irak’ta Kerbela’da mübarek kanları döküldü ve o güden bugüne kadar o topraklarda kan ve gözyaşı hiç durmadı. Ve bu kan kıyamete kadar da dökülecektir. Çünkü o topraklarda Hz. Hüseyin Ve ashabı eziyet gördü, zulme uğradı ve şehit edildiler. Sonuçta Kerbela’da Yezit kaybetmiş, zalimler kaybetmiş, batıl kaybetmiş, haram kaybetmiş, bedeli ağır olsa da mazlum gönüller, imanla çarpan kalpler, helal nefesler kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, yüce Rabbimden Aşure Günü’nün, bütün memleketimizde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarAşure Günü
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