Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117327
ALTIN
165.905
DOLAR
3.9114
STERLİN
5.4496
EURO
4.8159

MHP'Lİ BAŞKANDAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kurultay öncesi tüm Malatyalılara seslenen Avşar, "Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan kurultaya bütün hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

MHP'Lİ BAŞKANDAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kurultay öncesi tüm Malatyalılara seslenen Avşar, "Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan kurultaya bütün hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 15:33
MHP'Lİ BAŞKANDAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine kurultay öncesi bir ziyaret gerçekleştiren MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılvauz, Osmaniye milletvekili Ruhi Ersoy ve son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaretler gerçekleştirdi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ile bir süre istişarelerde bulunan Avşar, burada yaptığı açıklamada" Başbuğ Alparslan Türkeş'in dediği gibi, Ülkücüler, insanlık alemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır” dedi. MHP Genel Merkez'de Osmaniye milletvekili Ruhi Ersoy ile de bir araya gelen Avşar, Malatya'daki faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ersoy, Avşar ve ekibine başarılar dileyerek, “Malatya haklı olduğu yere gelecektir. Bülent başkanımızla birlikte Malatya'da artık MHP zamanı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.


“MALATYA’NIN ARTIK MHP'NİN KALESİ OLMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, daha sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bir süre istişarelerde bulunan Avşar, Malatya'daki faaliyetleri hakkında bir dosya sunarak, kısa bir bilgilendirme konuşması yaptı. Avşar, "5 aylık süreçte Malatya'da tüm teşkilatlandırmayı hallettik. Birlik ve beraberlik için yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenledik. Genel Merkezimizin emrinde il teşkilatımız olarak çalışmalara tüm hızımızla devam ediyoruz. Kurultayımız için Malatya'dan 10 otobüs ile Ankara'ya geliyoruz. 2019 seçimlerinde hedefimiz MHP 'nin artık Malatya'da var olduğunu göstermektir. Teşkilatlarımız ile birlikte Malatya’nın artık MHP'nin kalesi olması için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.  MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli ise, MHP Malatya İl Başkanlığının ve teşkilatların çalışmalarından memnun olduğunu ve başarılar dilediğini açıkladı. busabahmalatya.com 

 

İHA

Son Güncelleme: 16.03.2018 15:37
Anahtar Kelimeler:
MalatyaDevlet BahçeliMhp KurultayBülent AvşarMİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞKAN ÇAKIR, BAKAN AĞBAL'A TALEP DOSYASI SUNDU
BAŞKAN ÇAKIR, BAKAN AĞBAL'A TALEP DOSYASI SUNDU
BAKAN AĞBAL  VALİ KABAN'I ZİYARET ETTİ
BAKAN AĞBAL  VALİ KABAN'I ZİYARET ETTİ
KIBRIS GAZİSİNİN EVİNE ÇİRKİN SALDIRI!
KIBRIS GAZİSİNİN EVİNE ÇİRKİN SALDIRI!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim