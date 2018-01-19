MHP'Lİ AVŞAR'DAN VELİLERE TAVSİYELER

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 1.döneminin sona ermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Velilerin öğrenci karnelerini suçlamadan, nedenini araştırıp, karnenin durumu ile çocuğun zeka seviyesi ve kişilik özellikleri eşleştirilmemesi gerektiğini kaydeden Avşar, “Bunun yerine çocuğun içinde bulunduğu şartlar araştırılmalı, zayıf karneye nelerin sebep olduğu araştırmalı ve bunların giderilmesi gerekir. Öğrencinin özgüvenini kıracak söz ve davranışlardan kaçınarak gelecek dönem derslerindeki başarısını yükseltmek için iş birliği yapacağımızı hissettirmeli, çocuğun özgüvenini sarsmamalıyız. Diğer öğrencilerle kıyaslamamalıyız, öğrencinin karnesinin nasıl olursa olsun, onu sevdiğimizi, değer verdiğimizi gerçekçi bir şekilde göstermeliyiz. Bunun yanında iyi karneler, abartılmamalı, verilen sözler yerine getirilmeli. Yarıyıl tatilinde hem dinlenip hem de eğlenilmeli, varsa tatil ödevlerini kapsayan program olmalı. Çocuklarımızın eğlenmesi, dinlenmesi ve yeni döneme enerjik başlaması için tatil iyi değerlendirilmelidir. Bütün öğrencilere iyi tatiller ve şimdiden gelecekleri için başarılar dilerim” diye konuştu.