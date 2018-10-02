MHP'li Avşar'dan dünya yaşlılar günü mesajı

Başkan Avşar mesajında, "Yaşlılar, bir toplumun hem geçmişi, hem hafızası, hem kimliği, hem de kökleridir. Aynı zamanda da kuşaklar arasında bir köprüdür.Gençlerimize yol gösterici birer ışık olan yaşlılarımızın içinde bulunduğu koşulları anlamaya çalışmalı, onlara hizmet sunumunda azami gayret içerisinde olmalıyız"dedi.

Yaşlanmak aslında içinde bulunduğumuz zaman diliminde bir sorun değildir diyen Başkan Avşar, "Önemli olan, yaşamın sonlarına denk gelen bu önemli süreci doğru ve işlevsel biçimde yönetmektir. Bu bağlamda, yaşlılarımıza yarın kaygısı gütmeden yaşayabilecekleri bir hayat sunmak, en önemli görevimizdir.Toplumumuzun ‘Bereket Unsurları’ olarak gördüğümüz yaşlılarımızı sadece bir günde değil, her zaman hatırlamalı, daima saygı ve hürmetle yaklaşmalıyız. Unutmayalım ki; ‘bereket büyüklerimizle beraberdir” ifadelerini kullandı. (Bülten)