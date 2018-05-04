Mhp Kadın Kolları’ndan Türkçülük Programı

MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen Türkçülük programında Soykan Parkı önünde ayran dağıtımı gerçekleştirdi.

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek yaptığı konuşmada,“Yüreği Turan ve Türklük sevdası ile dolu Ülküdaşlarım ve basınımızın değerli temsilcileri. Milliyetçiler günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz ayran şölenine hoş geldiniz.Hüseyin Nihal Atsız, Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının 1944 de tabutluklarda işkencelerle başlayan bu kutlu yürüyüşleri ülkücü Türk milliyetçileri ile ilelebet sürecek. Türklük ülkücü Türk milliyetçilerinin omuzlarında yükselecektir. Bu kutlu gün vesilesi ile milliyetçiler günümüz kutlu olsun”ifadelerini kullandı.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlıda yaptığı konuşmada, “Türkçülük Turancılığın gerçeklerinden biri olarak gösterilen Nihal Atsız Sabahattin Ali davası diye bilinen 3 Mayıs 1944’de yapılan duruşmadan sonra Ankara Nümayişini anmak amacıyla ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde tophane askeri hapishanesinde Nihal Atsız ve 10 arkadaşı tarafından kutlanmıştır.3 Mayıs Türkçülük gününü kutluyorum.Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere bu davanın tüm çile çekenlerini şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Program daha sonra MHP Kadın Kollarındaki yönetim tarafından yöresel giysiler tarafından yaklaşık 2 bin adet ayran dağıtımı gerçekleşti. (Bülten)

