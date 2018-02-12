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MHP Kadın Kollarından Şehit Ailesine Ziyaret

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi şehit ailelerine ziyaret etmeye devam ediyor.

MHP Kadın Kollarından Şehit Ailesine Ziyaret

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi şehit ailelerine ziyaret etmeye devam ediyor.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 10:57
MHP Kadın Kollarından Şehit Ailesine Ziyaret

Şehit ailelerine ziyarete eski MYK Üyesi Saime Palancıoğlu ve MHP Malatya eski Kadın Kolları Başkanı Emine Ulaş da katıldı.

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanlığı şehit Mürsel Karataş’ın ağabeyi Hasan Yalçın Karataş’ı ziyaret etti. Ziyarette Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, “Varlığını Türk varlığına armağan edenlerin partisi MHP’nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle aziz şehitlerimizin ailelerini ziyaret edip, helallik almak istedik. Şehidimizin bize emanet ettiği davaya ve partimize gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğimize Allah’a sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Sizlerin isteğini emir telakki ederiz. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Şehidin ağabeyi Hasan Yalçın Karataş’a Kur’an-ı Kerim ve bayrak hediye edildi. Karataş, yeni yönetimi tebrik ederek, davaya her zaman sadık olduklarını ve sadık kalacaklarını söyleyerek, davamızın hizmetinde olduklarını söyledi. Ardından Şehit Mürsel Karataş’ın mezarı ziyaret edilip, ruhuna dualar okundu.

KURAN-I KERİM VE BAYRAK HEDİYE EDİLDİ

Kadın Kolları daha sonra ülkücü şehit Ramazan Yüksel’in şahadete erdiğinde henüz 6 aylık olan biricik tek kızı Sultan Yüksel Korkmaz’ı evinde ziyaret etti. Sultan Yüksel Korkmaz’a da Kur’an-ı Kerim ve bayrak hediye edildi. Sultan Yüksel, bu ziyaret karşısında duygu dolu anlar yaşayarak hem Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı R.Bülent Avşar'a hem de kadın kollarına teşekkür etti. Yüksel, “Babamın uğruna canını verdiği davamdan ömrümün sonuna kadar vazgeçmeyeceğim” diyerek davaya desteğini açıkladı.(Bülten)busabahmalatya.com 

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