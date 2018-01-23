MHP'DEN MORAL ZİYARETİ

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve il yönetiminin de katıldığı ziyarette Başkan Avşar, hastalarla tek tek sohbet ederek hastalara ‘geçmiş olsun’ dileklerini de sundu. Daha sonra hastane Başhekimliği görevine atanan Mehmet Keleş’i ziyaret eden Avşar, Keleş’e görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Mehmet Keleş ise, Avşar ve yönetimine teşekkür etti. Avşar ve beraberindekiler daha sonra Hastane Müdürü Hakan Katipoğlu’nu ziyaret etti. Burada da bir konuşma yapan Avşar, Katipoğlu’na görevinde kolaylıklar dileyerek, kaliteli hizmet vereceğine inandığını belirtti.

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Müdürü Hakan Katipoğlu da, MHP’ye ziyaretten dolayı teşekkür etti.busabahmalatya.com

