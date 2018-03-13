MHP'DEN  KURULTAYA DAVET

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Avşar, delegelerin katılımı ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta 12'nci Olağan Kurultaylarını gerçekleştireceklerini söyledi.

‘Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” sloganı ile gerçekleşecek olan kurultayın 2019'da yapılacak yerel, milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı seçimleri için aynı zamanda stratejik hazırlık olacağını ifade eden Avşar, “MHP'nin kapısı, gönlünde vatan ve millet sevgisi bulunan herkese açıktır. Kurultayımızda kırgınlıklar giderilecek, dargınlıklar bitirilecek, gönüller fethedilecek, eller tutulacak, tam bir buluşma, tam bir kavuşma hali yaşanacaktır” ifadelerine yer verdi.

18 Mart 2018'de hem Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünün yad edileceğini hem de Türk milliyetçilerinin yeni bir zafer umuduyla tarih yazacaklarını ifade eden Avşar, “Sorumluluğumuz elbette büyüktür. Çizgimizde en ufak kırıklık yoktur. Kurultayımız emsalsiz bir vakarla bizzat iradenin sahibi Milliyetçi Ülkücü Hareket'in muazzez takdir ve tercihiyle yapılacaktır. Bizde Malatya teşkilatı olarak Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’ye desteğimiz ve sadakatimizle bütün hazırlıklarımızı yaptık ve kongrede yanında olmak için hazırız” şeklinde konuştu.

12'nci Büyük Kurultayın tarihi bir katılımla yapılacağının altını çizen Avşar, “Bu nedenle kurultayımızın havasını koklamak, duygu seline ortak olmak, milliyetçi ruha destek vermek isteyen her vatandaşımız davetlidir. Malatya il teşkilatı olarak 15 otobüsle Malatya’dan hareket edeceğiz. Gönlünde vatan bayrak sevgisi olan tüm hemşehrilerimizi büyük kurultayımıza davet ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com