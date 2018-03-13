Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

MHP'DEN  KURULTAYA DAVET

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 18 Mart tarihinde yapılacak olan MHP Kurultayına Malatyalıları davet etti.

MHP'DEN  KURULTAYA DAVET

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 18 Mart tarihinde yapılacak olan MHP Kurultayına Malatyalıları davet etti.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 17:16
MHP'DEN  KURULTAYA DAVET

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Avşar, delegelerin katılımı ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta 12'nci Olağan Kurultaylarını gerçekleştireceklerini söyledi.

‘Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” sloganı ile gerçekleşecek olan kurultayın 2019'da yapılacak yerel, milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı seçimleri için aynı zamanda stratejik hazırlık olacağını ifade eden Avşar, “MHP'nin kapısı, gönlünde vatan ve millet sevgisi bulunan herkese açıktır. Kurultayımızda kırgınlıklar giderilecek, dargınlıklar bitirilecek, gönüller fethedilecek, eller tutulacak, tam bir buluşma, tam bir kavuşma hali yaşanacaktır” ifadelerine yer verdi.

18 Mart 2018'de hem Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünün yad edileceğini hem de Türk milliyetçilerinin yeni bir zafer umuduyla tarih yazacaklarını ifade eden Avşar, “Sorumluluğumuz elbette büyüktür. Çizgimizde en ufak kırıklık yoktur. Kurultayımız emsalsiz bir vakarla bizzat iradenin sahibi Milliyetçi Ülkücü Hareket'in muazzez takdir ve tercihiyle yapılacaktır. Bizde Malatya teşkilatı olarak Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’ye desteğimiz ve sadakatimizle bütün hazırlıklarımızı yaptık ve kongrede yanında olmak için hazırız” şeklinde konuştu.

12'nci Büyük Kurultayın tarihi bir katılımla yapılacağının altını çizen Avşar, “Bu nedenle kurultayımızın havasını koklamak, duygu seline ortak olmak, milliyetçi ruha destek vermek isteyen her vatandaşımız davetlidir. Malatya il teşkilatı olarak 15 otobüsle Malatya’dan hareket edeceğiz. Gönlünde vatan bayrak sevgisi olan tüm hemşehrilerimizi büyük kurultayımıza davet ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Busabah MalatyaMalatyaMHP KurultayıBülent AvşarMİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BU SOKAKLARA DİKKAT!
BU SOKAKLARA DİKKAT!
MESCİDİ AKSA FOTOĞRAFLARI
MESCİDİ AKSA FOTOĞRAFLARI
SERGİ VE NAKIŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI
SERGİ VE NAKIŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim