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MHP'DEN BİN 71 MEKTUP

Malatya Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen kampanya ile Afrin’de teröristlerle mücadele eden güvenlik güçlerine bin 71 mektup gönderildi. 

MHP'DEN BİN 71 MEKTUP

Malatya Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen kampanya ile Afrin’de teröristlerle mücadele eden güvenlik güçlerine bin 71 mektup gönderildi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Mart 2018 Çarşamba 17:59
MHP'DEN BİN 71 MEKTUP

Kampanya ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, Türklerin tarihin her safhasında mazlumun yanında olduğunu belirterek, “Diğer taraftan zalimin ve zulmün karşısında dimdik durarak alçakların dünyalarını başlarına yıkmıştır” ifadelerine yer verdi.

Suriye'de 6 yılı aşkın bir süredir yaşanan savaşlar nedeniyle yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirten Yılan, “Türkiyemizin güney sınırında bulunan PKK’nın uzantısı YPG’li, PYD’li canavarlar vatanımızı milletimizi tehdit ederken kahraman Türk ordumuz Afrin’den Zeytin Dalı Harekatını başlatmıştır. Yiğitler yiğidi Mehmetçiklerimizin göğüslerindeki imanlarıyla ihanet bozguna uğratılmıştır. Türk milletinin elli yedinci Alayı olan Ülkü Ocakları Türk milletinin ve Türk askerinin sonsuza kadar yanındadır” şeklinde konuştu. Ülkü Ocakları il ve ilçe başkanlıklarında askerler için fetih sürelerinin okutulduğunu da kaydeden Yılan, “Dün Kerkük için hazır olan binlerce bozkurt bugün ise Afrin’de Mehmetçiğimizle omuz omuza sırt sırta şahadeti düşünerek geri dönmemek anlayışıyla hazır olduğunu buradan haykırmaktayız” dedi. Daha önce de Şırnak idil’de görev yapan askerlere moral amacıyla mektup yazma kampanyasının düzenlendiğini kaydeden Yılan, “Bugünde ülkü Ocakları Malatya il başkanlığı olarak, yüzlerce bozkurt ve Asenalarımızın Afrin’de mücadele eden yiğitlerimize yine moral olması amacıyla yazdıkları bin 71 adet mektubu bugün itibariyle ulaştıracağız. Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudreti yardımı Mehmetçiğimizle beraber olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 07.03.2018 18:09
Anahtar Kelimeler:
MALATYA ÜLKÜ OCAKLARIAfrinMhp Mektup
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