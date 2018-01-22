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MHP'DEN BAYRAKLI DESTEK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından Afrin’e yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatına' destek olmak amacıyla esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.

MHP'DEN BAYRAKLI DESTEK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından Afrin’e yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatına' destek olmak amacıyla esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 17:44
MHP'DEN BAYRAKLI DESTEK

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Kışla Caddesindeki esnaflara Türk Bayrağı dağıttı. Harekatın bölgede bulunan terör unsurlarını yok etmek amacıyla başlatıldığına dikkat çeken İl Başkanı Avşar, “Ordumuz tüm terör örgütleriyle savaş halindedir. Rabbim onların her zaman yardımcısı olsun. Biz de bu harekata destek vermek amacıyla esnaflarımıza ay yıldızlı bayrağımız dağıtıyoruz. Malatyamızı bayraklarımızla donatacağız. Milli birlik ve beraberlik adına Türk Bayraklarımızı iş yerimize ve dükkanlarımıza asacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MHPMalatyaAfrinBayrakBusabahmalatya.com
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