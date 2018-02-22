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MHP'DEN BARO'YA İADE-İ ZİYARET

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Malatya Baro Başkanı Enver Han’a iade-i ziyarette bulundu. MHP Malatya İl Başkanı Avşar, “Özellikle hukukun savunma ayağı olan baro ve mensupları bizler için çok kıymetlidir” dedi.

MHP'DEN BARO'YA İADE-İ ZİYARET

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Malatya Baro Başkanı Enver Han’a iade-i ziyarette bulundu. MHP Malatya İl Başkanı Avşar, “Özellikle hukukun savunma ayağı olan baro ve mensupları bizler için çok kıymetlidir” dedi.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 13:12
MHP'DEN BARO'YA İADE-İ ZİYARET

Avşar, “Bizim anlayışımızda meslek grupları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerimizle birlikte hareket ederek ortak akılla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Baro Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Baro Başkanımıza ve yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Enver Han ise, “Ziyaretinizden dolayı MHP İl Başkanı Bülent Avşar’a ve yönetimine teşekkür ediyorum.Göreve kısa bir süre zaman içinde gelmesine karşılık, yapmış olduğu projeler ve gündeme dair açıklamaları ortak paydamız Malatya için olumlu olarak görmekteyim. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent AvşarMalatya Baro Başkanı Enver Han
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