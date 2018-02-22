MHP'DEN BARO'YA İADE-İ ZİYARET

Avşar, “Bizim anlayışımızda meslek grupları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerimizle birlikte hareket ederek ortak akılla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Baro Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Baro Başkanımıza ve yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Enver Han ise, “Ziyaretinizden dolayı MHP İl Başkanı Bülent Avşar’a ve yönetimine teşekkür ediyorum.Göreve kısa bir süre zaman içinde gelmesine karşılık, yapmış olduğu projeler ve gündeme dair açıklamaları ortak paydamız Malatya için olumlu olarak görmekteyim. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.(Bülten)