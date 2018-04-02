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MHP'DE EKİCİ  SEVİNCİ

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ve ilçe başkanları MYK Üyeliğine getirilen ve bir dönemde MHP Malatya İl Başkanlık görevini yapan Ömer Ekici’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP'DE EKİCİ  SEVİNCİ

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ve ilçe başkanları MYK Üyeliğine getirilen ve bir dönemde MHP Malatya İl Başkanlık görevini yapan Ömer Ekici’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:37
MHP'DE EKİCİ  SEVİNCİ

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ziyarette kısa bir konuşma yaparak, Ekici’ye yeni görevinde başarılar diledi. Ekici yaptığı açıklamada, "18 Mart’ta gerçekleşen 12.Büyük Kurultay’da MYK’ya getirilen ve biz Malatyalılar içinde sevindirici olması münasebetiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte, MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin dik duruş sergilediği gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Amaçsız çıkarsız milli çıkarları savunmaya devam edeceğiz, kim ne derse desin hangi algıyı oluşturmaya çalışırlarsa çalışsın MHP kadroları Başbuğ’un yolunda liderimiz devlet bahçelinin liderliğinde gereği neyse yapmaya devam edecektir. Malatya’da MHP artık gereken yerde olacaktır. El birliği ile tek yumruk olarak önümüzdeki seçimlerde layık olduğumuz yere geleceğimize canı gönülden inanıyorum. İyi bir ekip ruhu Malatya’da oluştu. Bu vesile ile MYK üyeliğine seçilen Ömer Ekici Bey’e bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici ise, ”Ben bu kutsal davaya çocukluğumdan başlayan adanmış bir inanç ve imanla çeşitli görevlerde bulunarak hizmet ettim. 18 Mart’ta gerçekleştirilen 12.Büyük Kurultay’da bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in tensipleriyle MYK’da bize yer verilmiş layık görülmüştür” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

İHA

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Bülent AvşarMYK ÜyeliğiÖmer EkiciBusabahmalatya
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