MGTC Başkanı Deniz inceleme heyetini ağırladı

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti(MGTC) Başkanı Kemal Deniz, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, termik santrallerin çevreye olan zararlarını inceleyen inceleme heyetini Malatya’da ağırladı.

Batı Marmara Gazeteciler Derneği öncülüğünde aralarında Belediye Başkanları, bazı Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin de bulunduğu 40 kişilik heyet Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, termik santrallerin çevreye olan zararlarını inceledi. Heyet burada yaptıkları incelemelerin ardından Malatya’da bir süre konakladı. Tekirdağ ilçesine bağlı, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin bulunduğu heyet, bölgeye yapılması planlanan termik santrallerinin ne gibi zararlar verdiğini incelemek amacı ile Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine gitti. Burada yaptıkları incelemelerin ardından Malatya’ya gelen heyeti MGTC Başkanı Kemal Deniz, bir restoranda konuk etti.

40 kişilik heyette Kahramanmaraş’ta neler yaşandığını gözlemek için geldiklerini kaydeden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, “Enerji Bakanlığının Çerkezköy ve Kapaklı’ya yapılması planlanan bir kömürlü termik santral hedefi var. Bununla ilgili ÇED raporu süreci de devam etmektedir. 3-4 ay önce Muğla Yatağan termik santralini inceledik ve bu günde Afşin’e geldik. Bugün bizi Çerkezköy ve Kapaklı’da, Trakya’da ne gibi sıkıntılar bekliyor, yapılması planlanan termik santralin şehre ne gibi sıkıntıların getirdiğini kendi gözlerimizle, hiçbir kurgu olmadan gelip hep birlikte gözlemlemek istedik. Ortada hiçbir hazırlık yok, herhangi bir kurgu yok. Sadece buradaki vatandaşlarımızın durumuna bakarak, fotoğrafa bakarak sıkıntının ne olduğunu görmeye geldik. Tereddütlerimiz aynı. Çerkezköy’ün su ile alakalı tereddüdü zaten var” dedi.

İnceleme heyetini Malatya’da misafir eden MGTC Başkanı Kemal Deniz ise, Batı Marmara Gazeteciler Derneğinin yaptığı bu öncülüğü takdir ederek “Meslektaşlarımızın, Malatya’ya gelmesinden çok memnun kaldık. Hiçbir zaman şunu unutmamalılar, gazeteciler her zaman bulundukları toplumun hem önünde koşan insanlar olmuşlardır, hem de o insanları bir arada tutan en önemli unsur olmuşlardır. Biz bu nedenle Batı Marmara Gazeteciler Derneği Başkanı ve üyelerini canı gönülden kutluyoruz. Bu Çağrıya icabet eden Belediye Başkanlarımızı, ilçe Başkanlarımızı kutluyorum. Ne mutlu onlara ki tehlike oluşturabilecek bir hadise için bir araya gelmiş ve bu toplumun geleceği olan çocuklarımızdan tutunda, daha doğmamış Çerkezköylülerin sağlığını, geleceğini düşünerek böyle bir adım atmışlardır” diye konuştu.