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Mezarlık görevlisinden örnek davranış

Malatya’da mezarlıkta çalışan bir görevli bayramda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti. 

Mezarlık görevlisinden örnek davranış

Malatya’da mezarlıkta çalışan bir görevli bayramda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti. 

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:30
Mezarlık görevlisinden örnek davranış

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Alibaba Mezarlığı'nda görevli Nedim Ulubaba, bayram sonrası mezarlıktaki türbede cüzdan buldu. İçerisinde nakit para ve kredi kartları bulunan cüzdanın sahibini bulmak için araştırma yapan görevli, bu sırada konuyu ilçe emniyet amirliğine de bildirdi. Cüzdan içerisinde bulunan bir telefondan yola çıkarak kısa süre sonra cüzdanın sahibine Adana’da ulaşan Ulubaba, Malatya’ya gelen cüzdan sahibine polislerin tuttuğu tutanak ile birlikte cüzdanı teslim etti. 


Bu davranışı herkesin yapması gerektiğini dile getiren mezarlık görevlisi Nedim Ulubaba, “Yaşlı bir amcamız kabristanı ziyarete gelmiş, bu sıra da cüzdanını mezarlıkta bulunan türbede düşürmüş. Ben de türbede dolaşırken cüzdanı buldum. İçerisinde para ve kartlar vardı. Bulduğum numara ile cüzdanın sahibine ulaştım ve Allah’a şükür eksiksiz teslim ettim” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 29.08.2018 16:36
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