MEYDANA KATILACAK !

Ocak 2018’de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eski belediye binası yanındaki Ziraat Bankası’nın yıkılarak meydan yapılması ile ilgili Ankara nezdinde sürdürdüğü girişimler başarıyla sonuçlandı. Yaklaşık 10 yıldır sürdürülen görüşmeler sonucunda, Ziraat Bankası yeri ile İnönü Caddesi’ndeki bir noktada Büyükşehir Belediyesine ait arsanın takası için protokol imzalandı.Düzenlenen imza protokolüne Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent Suer, Bölüm Başkanı Vedat Çelikbilek ile bölge müdürleri katıldı. İmza töreni sırasında yapılan protokolün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ziraat Bankası yerinin mevcut meydana katılmasıyla birlikte Malatya’daki meydan eksikliğinin ciddi manada giderileceğini söyledi.

YILLARDIR ÇALIŞIYORDUK

Eski belediye binası yerinin Malatya için çok önemli bir meydan olduğunu, Ziraat Bankasının da bu meydanın içerisinde kaldığını kaydeden Başkan Çakır, “Bu meydanın içerisinde olan Ziraat Bankası ile market, oradaki meydan dokusunu öldürüyordu. Ziraat Bankası ile marketin meydana katılması yönünde kamuoyunda da ciddi bir beklenti vardı. Ziraat Bankasının devri için yıllardır çalışıyorduk. Şu anda bu çalışmalarımızı tamamladık. Ziraat Bankasına ait olan 625 metrekare yerin meydan, yol ve park olarak düzenlenmesi için belediyemize devredilmesi, aynı zamanda eski tekel binası yeri AVM yanındaki mülkiyeti belediyemize ait bin 135 metrekare arsanın devri ile birlikte 3 bin 600 metrekare kapalı alan yapımını 2 yıl içerisinde teslim etmek kaydıyla bir protokol anlaşmasına vardık” şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent Suer de yaptığı kısa konuşmada bu projenin 2008 yılından bu yana devam eden bir proje olduğunu belirterek, Ziraat Bankasının en önemli özelliklerinden bir tanesinin şehre ve insana yönelik olan sosyal projeler içerisinde yer alması olduğunu söyledi.

PROJE 2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Konuşmaların ardından Ziraat Bankası yeri ile eski Tekel binası alanındaki Büyükşehir Belediyesine ait arsanın takası ile ilgili protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesi’nde bir noktadaki bin 135 metrekare arsa üzerine 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip binayı 2 yıl içerisinde yaparak Ziraat Bankasına teslim edecek ve akabinde Ziraat Bankasını yıkarak, meydan olarak düzenleyecek.

Diğer taraftan vatandaşlar ise söz konusu projenin şu anki durumunu merak ediyor. Halen faaliyette olan banka şubesi, müşterilerine hizmet vermeye devam ederken henüz bir taşınma ve yıkılma durumu ise bulunmuyor.

NİSAN AYININ SONUNA KADAR…

Konu ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi Emlak İşleri Şube Müdürü Ata Yıldırım BUSABAH’aaçıklamada bulundu.Yıldırım konuya ilişkin değerlendirmesinde Ziraat Bankasının yerinin net şekilde belirlendiğini söyleyerek, “Bankanın yeni yeri İnönü Caddesi’ndeki AVM bitişiğinde olacaktır. Bunun için dükkan kiralandı” dedi. Yıldırım, bankanın taşınması adına net bir tarihin olmadığını, çalışmaların hala sürdüğünü ancak nisan ayının sonuna kadar bankanın boşaltılmasını beklediklerini ifade etti.

Bankanın ne zaman taşınacağı ve projenin aşamaları “BUSABAH takipte” aracılığı ile vatandaşlara sunulmaya devam edecek.

HİLAL DEMİRTAŞ – TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi