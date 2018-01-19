'MEYDAN' İÇİN İMZALAR ATILDI

Düzenlenen imza protokolüne Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent Suer, Bölüm Başkanı Vedat Çelikbilek ile bölge müdürleri katıldı. İmza töreni sırasında yapılan protokolün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ziraat Bankası yerinin mevcut meydana katılmasıyla birlikte Malatya’daki meydan eksikliğinin ciddi manada giderileceğini söyledi.

Eski belediye binası yerinin Malatya için çok önemli bir meydan olduğunu, Ziraat Bankasının da bu meydanın içerisinde kaldığını kaydeden Başkan Çakır, “Bu meydanın içerisinde olan Ziraat Bankası ile Esenlik Market, oradaki meydan dokusunu öldürüyordu. Ziraat Bankası ile Esenlik Marketin meydana katılması yönünde kamuoyunda da ciddi bir beklenti vardı. Ziraat Bankasının devri için yıllardır çalışıyorduk. Şu anda bu çalışmalarımızı tamamladık. Ziraat Bankasına ait olan 625 m2 yerin meydan, yol ve park olarak düzenlenmesi için belediyemize devredilmesi, aynı zamanda eski tekel binası yeri AVM yanındaki mülkiyeti belediyemize ait bin 135 m2 arsanın devri ile birlikte 3 bin 600 m2 kapalı alan yapımını 2 yıl içerisinde teslim etmek kaydıyla bir protokol anlaşmasına vardık” şeklinde konuştu.



Kısa süre içerisinde Ziraat Bankasının yeni yerine taşınacağını ve eski binanın yıkılacağını söyleyen Çakır, “Burası Malatya’mızın meydan noktasındaki eksikliğini ciddi manada gidermiş olacak. Ziraat Bankası yetkililerine, Yönetim Kurulu Başkanına, Genel Müdür ve yardımcılarına, bütün ekibe teşekkür ediyorum. Malatya’nın meydana ihtiyacı vardı. Malatya için iyi bir anlaşma olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent Suer de yaptığı kısa konuşmada bu projenin 2008 yılından bu yana devam eden bir proje olduğunu belirterek, Ziraat Bankasının en önemli özelliklerinden bir tanesinin şehre ve insana yönelik olan sosyal projeler içerisinde yer alması olduğunu söyledi. Suer, “Biz Malatya’da Katılım Bankamızla birlikte 9 tane şubemizle hizmet veriyoruz. Eminim ki burası uzun yıllar Ziraat Bankası parkı, meydanı olarak anılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Malatya’ya katkı sağlayacak her projenin içerisinde olmaya devam edeceğiz. Böyle bir projede bulunmaktan keyif alıyoruz, mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Proje 2 yıl içerisinde tamamlanacak"



Konuşmaların ardından Ziraat Bankası yeri ile eski Tekel binası alanındaki Büyükşehir Belediyesi’ne ait arsanın takası ile ilgili protokol imzalandı. İmzalanan protokolle Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğa Cadde AVM yanındaki 1135 m2 arsa üzerine 3 bin 600 m2 kapalı alana sahip binayı 2 yıl içerisinde yaparak Ziraat Bankasına teslim edecek ve akabinde Ziraat Bankasını yıkarak, meydan olarak düzenleyecek.

