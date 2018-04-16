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MEV Kadın Kollarından eğitime katkı

Malatya Eğitim Vakfı Kadın Kolları, düzenlediği gezi programı ile bursiyer öğrencilere katkı sağladı.Malatya Eğitim Vakfı Kadın Kolları, eğitime katkı sunma adına düzenlediği gezi programı ile öğrencilere burs imkanı sağladı. Kadın...

MEV Kadın Kollarından eğitime katkı

Malatya Eğitim Vakfı Kadın Kolları, düzenlediği gezi programı ile bursiyer öğrencilere katkı sağladı.Malatya Eğitim Vakfı Kadın Kolları, eğitime katkı sunma adına düzenlediği gezi programı ile öğrencilere burs imkanı sağladı. Kadın...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:11
MEV Kadın Kollarından eğitime katkı

Malatya Eğitim Vakfı Kadın Kolları, düzenlediği gezi programı ile bursiyer öğrencilere katkı sağladı.

Malatya Eğitim Vakfı Kadın Kolları, eğitime katkı sunma adına düzenlediği gezi programı ile öğrencilere burs imkanı sağladı. Kadın Kolları üyeleri bu kapsamda toplam 90 kişilik bir ekiple, Malatya’nın tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. İlk olarak Akçadağ ilçesinde bulunan ve ünlü Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Harasını gezen üyeler daha sonra yine Akçadağ’da yer alan Levent Vadisini gezdiler. Son olarak Darende ilçesine geçen MEV Kadın Kolları Üyeleri burada da Somuncu Baba Türbesi ve müzesini ziyaret ettiler. Darende’de Günpınar Şelalesini de gezen kadın kolları üyeleri, geziden elde edilen gelir ile 2 öğrencinin 1 yıllık burs imkanını sağladı.

Vakfın kadın kolları başkanı Meral Öztaş tüm katılımcılara teşekkür ederek önümüzdeki günlerde eğitime katkı sunmak adına yeni organizasyonların da yapılacağını da ifade etti.
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