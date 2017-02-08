Malatya’nın ‘metruk yapı cenneti’ sayılacak kadar çok metruk yapıya sahip olduğu biliniyor. Söz konusu metruk yapılar ciddi tehlikeler saçmakla beraber görüntü kirliliğine de neden oluyor. Yapılar, tek tek kaldırılsa da vatandaşların endişeleri halen sürüyor.

TARİHİ KONAK

Bu anlamda Malatya’da tehlike saçtığı için şikayetler alan en bilinen metruk yapı Mücelli Caddesi’nde bulunan ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce koruma altına alınan tarihi konak çekiyordu. Konaktan düşen parçaların birkaç kişiyi yaraladığı iddia ediliyor, kimliği belirsiz kişilerin konakta uygunsuz işler yapması vatandaşları rahatsız ediyordu. Konak geçtiğimiz aylarda yıkılmıştı.

TİNERCİLERE HİZMET

Bu metruk yapılardan biri de Çöşnük Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde bulunuyor. 3 katlı olan bu bina uzun süredir içi boş bir şekilde duruyor ve vatandaşların iddiasına göre tinercilere hizmet ediyor. Bina Muhittin Özmumcu İlköğretim Okulu’nun hemen yanında bulunuyor ve öğrenciler ile veliler bu metruk yapı sebebiyle sık sık şikayetlerde bulunuyor.





HALEN YIKMADILAR

Çevrede bulunan vatandaşlar şikayetlerini dile getirerek, “Bu ev başıboş bir şekilde duruyor. Defalarca söylendi ama yıkmadılar. Gazeteniz aracılığıyla da şikayette bulunmuştuk. Yetkililer gelip baktı ama yıkmadılar halen. İçini görüyorsunuz berbat halde. Öğrenciler geçiyor buradan ve korkuyorlar. Mahallenin kadınları da buradan geçemiyor” dediler.

Çöşnük’te bulunan bu metruk yapı ciddi şikayetler alırken, yetkililerin de daha hassas tedbirler alması bekleniyor.

SELAHATTİN BAYRAK