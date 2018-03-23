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METEOROLOJİDEN  TOZ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için orta kuvvette rüzgar ile birlikte toz taşınımı uyarısı yaptı.

METEOROLOJİDEN  TOZ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için orta kuvvette rüzgar ile birlikte toz taşınımı uyarısı yaptı.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 13:31
METEOROLOJİDEN  TOZ UYARISI

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bölgenin genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi

Rüzgarların güneyli yönlerden saatte 40 kilometre kuvvetli esebileceğini de bildiren merkez,” Yer yer toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma , görüş mesafesinde daralma , yer yer hafif çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olması gerekmektedir”denildi. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 23.03.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiToz Taşımı Uyarısı
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