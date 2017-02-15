15 Şubat 2017 Çarşamba

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya'nın da aralarında bulunduğu 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:44
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, Cuma gününe kadar bölge genelinde etkili olacağı tahmin edilen rüzgarların Elazığ, Malatya ve Adıyaman’da kuzeybatılı yönlerden; Bingöl ve Tunceli’de ise kuzeyli yönlerden aralıklarla yer yer kuvvetli esmesinin beklendiği bildirildi.
Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, doğal gaz zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
İHA
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