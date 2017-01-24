Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Çarşamba günü Malatya’da kar yağışı olacağını duyurdu. Başta sürücüler olmak üzere uyarılarda bulunan yetkililer, soğuk ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Ocak ayının son günleri yaklaşırken, soğuk hava yeniden etkisini gösterecek. Geçen yıllara oranla kar yağışından istenildiği gibi nasibini alamayan Malatya, Çarşamba günü karla yeniden buluşacak. Meteoroloji yetkilileri ise soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarılarda bulunuyor.

MALATYA -4 DERECEYİ GÖRECEK

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de dünden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yerini kar yağışına bırakıyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak, Çarşamba gününden itibaren ise kar yağışı etkili olacak. Geceden itibaren hava sıcaklıkları Elazığ’da ve Tunceli’de -7, Malatya’da -4, Bingöl’de -8, Adıyaman’da ise -2’ye kadar düşecek. Tunceli’nin Ovacık ilçesi ise -25, Hozat ilçesinde -15’lerde olacak. Kar yağışı da bölge genelinde çarşamba gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak ve cumartesi gününe kadar devam edecek.

BUZLANMA VE SİSE DİKKAT!

Yetkililer, buzlanma ve sise karşı sürücüler başta olmak üzere ilgilileri uyarırken, tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle soğuk havanın yeniden etkisini göstermeye başlamasıyla ısınmada problem yaşayan ve soba kullanan vatandaşların zehirlenmelere karşı önlem alması gerektiği ifade ediliyor.

İLÇELER DONACAK

Malatya’da hava sıcaklığı en düşük -4 derece dolaylarında olacak. En yüksek sıcaklığın 6 derece olacağı Malatya merkezdeki sıcaklık, yağışla birlikte yeniden düşüşe geçecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilçelerdeki en düşük sıcaklıklar ise şu şekilde olacak:

“Akçadağ (-7), Arapgir (-5), Arguvan (-6), Battalgazi (-4), Darende (-7), Doğanşehir (-11), Doğanyol (-3), Hekimhan (-7), Kale (-3), Kuluncak (-11), Pütürge (-6), Yazıhan (-5) ve Yeşilyurt (-4).

TAHİR ÖZÇELİK