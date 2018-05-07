Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102442
ALTIN
179.567
DOLAR
4.2505
STERLİN
5.7468
EURO
5.0706

Meteoroloji Uyardı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz haftadan itibaren Elazığ, Malatya, Bingöl,Adıyaman ve Tunceli'de etkisini gösteren yağışların devam edeceğini bildirerek uyarıda bulundu.

Meteoroloji Uyardı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz haftadan itibaren Elazığ, Malatya, Bingöl,Adıyaman ve Tunceli'de etkisini gösteren yağışların devam edeceğini bildirerek uyarıda bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:12
Meteoroloji Uyardı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenirken, Bingöl çevresinin de ise yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir.Rüzgarların ise yağış öncesi ve anında saatte 20 ile 40 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.

Uyarıda da bulunan merkezin açıklamasında,"Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte olması muhtemel bölgesel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar değişimi, yıldırım düşmesi gibi durumlara karşı tedbirli olunmalıdır.Bingöl ve çevresinde öğleden sonra etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önerilmektedir"ifadelerine yer verdi.

Öteyandan yağışların önümüzdeki Pazartesi gününe belirli aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
YağmurMalatyada Hava Nasıl Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Polat, Kitap Fuarı’nı Ziyaret Etti
Başkan Polat, Kitap Fuarı’nı Ziyaret Etti
Üniversitede Dönem Sonu Sergisi
Üniversitede Dönem Sonu Sergisi
Erik Fiyatları Düşüyor
Erik Fiyatları Düşüyor

banner29

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim