MESUT İNCE: PROBLEMİ ÇÖZDÜK

Tartışmanın alevlenmesini engelleyen Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, durak başkanlarıyla bir araya gelip iki hat arasında belli bir mesafe koyarak problemi çözdüklerini söyledi.

Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yeşiltepe ve İstasyon minibüsleri arasındaki güzergah tartışması tatlıya bağlandı. 2 hattın minibüs şoförlerinin tekrar Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde toplanıp tartışmasından sonra araya giren Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, taraflardan 3’er kişilik bir gurupla Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Zeki Soyak’ın yanına gittiler. Uzunca bir görüşmenin ardından 2 tarafın menfaatine olan bir karar çıktı.

Kararı değerlendiren Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce,2015 yılında UKOME kararlarına göre Büyükşehir Belediyesiyle birlikte minibüs güzergahlarındabir düzenlemenin yapıldığını hatırlattı.

ESNAFLARA YAKIŞIR KARARLAR ALMAK ZORUNDAYIZ

UKOME kararına her minibüsçünün uyması gerektiğini anımsatan Başkan İnce, şunları kaydetti:

“Bununla beraber o dönemde Diş Hastanesi veya yapılacak hastaneleri ne bizlerin ne Büyükşehir Belediyesininne de minibüsçü esnafımızın bilmesi mümkün değildi. Ancak güzergah sonrası yapılan Diş Hastanesi sonrasında iki ayrı hattın birbirine yakın olmasında dolayı esnaflar arasında sorun yaşanmıştır. Bunu da tekrar durak başkanlarımızı bir araya getirerek iki hat arasında belli bir mesafe koyarak hem vatandaşlarımıza ulaşım noktasında kaliteli bir hizmet vermek hem de huzuru sağlamak amacıyla büyükşehir belediye daire başkanımız ve şube müdürümüzle gerekli çalışmalar yapıp, esnaf arasında uzlaşı yapıldı ve bu konuda esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde büyükşehir belediyesine de teşekkür ediyoruz. Konu çözülmüştür. Esnaflığa yakışır şeyler yapmalıyız. Esnafların birbiri ile olan sorunları, kavgaları hem vatandaşı hem odaları üzmektedir. Esnaflara yakışır kararlar almak zorundayız. Alınan UKOME kararına her minibüsçü esnafı uymak zorundadır. Uymadığı takdirde gerekli cezai işlemleri bizler de uygulayacağız.”

KARDEŞÇE ÇALIŞARAK BU MESLEĞİ İCRA EDECEĞİZ

Minibüsçü esnaflarını uyaran Başkan İnce, “İlk UKOME kararına tabii ki eklenecektir. Bizim belirlemiş olduğumuz UKOME kurulunda güzergahdeğişikliği yapılmadan hiçbir minibüsçü kendi kafasına göre güzergah belirleyemez. Bu karardaUKOME’ye gelecektir. Burada yeniden düzenlenerek esnaflar arası huzuru sağlayacak. 2 hattın esnaflarımızla barışı sağladık. Oturup aynı yerde çay içeceğiz. Aynı güzergahta çalışacağız. Kardeşçe çalışarak bu mesleği icra edeceğiz. Ekmeğimizi yolcularımız üzerinden kazanıyoruz. Ekmeğimize hep birlikte sahip çıkacağız” diye konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazatesi