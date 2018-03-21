MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER

Malatya’da sayıları her geçen gün artan dilenciler, toplumun kanayan yarası olmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Zabıta ekiplerince yapılan denetimler ile Malatya genelinde anayol, cadde, meydan, bulvar ile cami çevreleri; vatandaşların insani ve manevi duygularını istismar ederek çevreye rahatsızlık veren, yabancı uyruklu ve birçoğu şehir dışından gelen dilencilere göz açtırılmıyor.

DİLENCİLİĞİ MESLEK HALİNE GETİRENLER…

Konuyla ilgili BUSABAH’a verilen bilgilerde şu ifadeler kaydedildi:

“Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek olarak oluşturdukları Mobil Huzur ve Denetim ekibi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre yabancı asıllı olduğu ve duygu sömürüsü yaparak dilenciliği bir meslek haline getirdikleri anlaşılmıştır. 2017 yılının Ocak ayından bugüne kadar yerli olarak 827 yetişkin, 412 çocuk yaşta olmak üzere toplam bin 279 şahsa; yabancı uyruklu olarak ise bin 186 yetişkin, bin 985 çocuk yaşta olmak üzere 3 bin 171 şahsa cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan toplam 4 bin 450 denetim sonucundaki istatistiklere göre dilenciliği meslek haline getiren vatandaşların yüzde 55.6’sının yabancı uyruklu; yüzde 44.6’sının da çocuk olduğu görülmektedir.

Mobil Huzur ve denetim ekiplerince yapılan faaliyetlerin daha etkin ve verimli olması, vatandaşlarımızın da bu konuda aydınlatılması ve daha verimli olmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak hazırlanan afişlerin billboardlara asılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi