Mesleğinize saygı duyun

“Biz Anadolu’da çalışan basın mensupları bizim sıkıntımız sadece fotoğrafçı olmamızın yanında diğer şeyleri de bizim yapmamız. Tabiri caizse biz Cevat Kelle’ydik” dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, “Gazetecilikte Fotoğraf Sunumu” konulu bir söyleşigerçekleştirdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen semineri BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Koordinatörü Hasan Batar, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Dijital Fotoğrafçılık Kursu Eğitmeni ve İletişimci Ramis Akar, gazeteciler ve fotoğrafçılar katıldı.

Özgeçmişi okunduktan sonra söz alan BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, fotoğrafçılıkla alakalı birkaç örnek vereceğini ifade ederek, fotoğraf çekerken ışığın kesinlikle arkaya alınması gerektiğini kaydetti.

YAPACAĞINIZ MESLEĞE SAYGI DUYMANIZ LAZIM

Fotoğraf çekerken kadrajın geniş alınması gerektiğini belirten Abacı, “Güneşe karşı veya cama karşı kesinlikle fotoğraf çekmemelisiniz. Sağlıklı bir fotoğraf olmaz bu şekilde. Gazetecilik yaptığım dönemde bir bakanı dahi ışıktan dolayı yerinden kaldırıp başka yere oturtarak öyle fotoğraflarını çektiğimiz olmuştur. Çünkü arkada cam olduğu için fotoğraf simsiyah çıkıyor. Çünkü yapacağınız mesleğe önce saygı duymanız lazım. Karşı tarafa güzel bir intiba vermeniz lazım. Eğer simsiyah fotoğraf götürürseniz kimse o fotoğrafı beğenmez ve gazetede de kullanılmaz, şu anki web sitelerinde de kullanılmaz. Diğer bir önerim kadrajı genelde geniş alın arkadaşlar. Çok özellikli bir fotoğraf değilse geniş açı çalışmanızı tavsiye ediyorum. Fotoğraflarınızda özellikli fotoğraflarınız hariç insan unsuru olmasına dikkat edin” ifadelerini kullandı.

KEŞKE BU PROFESYONELLİK ANADOLU’YA DA GELSE

“Gazetecilik mesleğinde bütün fotoğraflarda insan unsuru gerekiyor ama manzara fotoğrafı dahi seçseniz o kareye daha fazla değer katıyor” diyen Abacı, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsan unsuru fotoğrafta olunca özellikle köylerde insanları kareye almak çok zor oluyor. Burada çeken kardeşimizin mahareti devreye giriyor. O kişiyle önce iyi bir iletişim kurmalısınız, ondan sonra fotoğraf makinesini çıkarmalısınız. Eğer bir gittiğiniz zaman hemen sizin fotoğrafını çekeyim derseniz bir sıfır mağlupsunuz. Biz Anadolu’da çalışan basın mensupları bizim sıkıntımız sadece fotoğrafçı olmamızın yanında diğer şeyleri de bizim yapmamız. Tabiri caizse biz Cevat Kelle’ydik. Bir habere gidince fotoğraf çekmek sadece bir unsur. Kamera ile görüntü alıyoruz, haberin notlarını alıyoruz. Anadolu’da çalışan basın mensuplarının kaderi bu. Ama İstanbul’da çalışanlar hepsi branşlaşmış foto muhabiri ayrı, kameran ayrı, haber notu tutan ayrı. Keşke bu profesyonellik Anadolu ‘ya da gelse. Ama yıllar geçtikçe bu yöne doğru gidiyor. Bu durum insanı yıpratıyor be habercilik konusunda istediğinizi yapamıyorsunuz. Son yıllarda dijital fotoğrafçılık geliştiği için çeken arkadaşlar o fotoğrafa müdahale yapıp istediği rengi verebiliyor, istediği yaklaştırmayı yapabiliyor ama bizim yıllar önce öyle bir tekniğimiz yoktu.”

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Koordinatörü Hasan Batar ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, BİK Malatya Şube Başkanı Nihat Abacı’ya bir plaket takdim ettiler.