MESCİDİ AKSA FOTOĞRAFLARI

Yeşilyurt Kent Konseyi’nin kültürel etkinlikler kapsamında İnönü Üniversitesi Medeniyet ve Sanat Topluluğu ile ortaklaşa düzenlediği Mescid-i Aksa ve Filistin halkından farklı karelerin yer aldığı ‘Yüz Yıllık Yalnızlık Kudüs Mescid-i Aksa’ isimli fotoğraf sergisi İnönü Üniversitesinde açıldı. 13 ile 15 Mart günleri arasında açık kalacak sergide 80 fotoğraf karesi yer alıyor.



İnönü Üniversitesi Medıko meydanında üç gün boyunca gezilebilecek sergide Mescid-i Aksa’daki dini ve tarihi mekânların yanı sıra Kudüs’ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile İsrail’in zulmüne ve baskısına boyun eğmeyen Filistinlilerin fotoğraf kareleri yer alıyor.



Fotoğraf sanatçısı Ahmet Berber’in objektiflerine yansıyan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Başbakanlık Eski Başdanışmanı Mustafa Şen, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Öğretim Görevlileri, Yeşilyurt Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan, (TÜGVA) Türkiye Gençlik Vakfı Malatya Temsilcisi Ahmet Oymak, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber, Medeniyet ve Sanat Topluluğu Başkanı Eda Tulu ile öğrenciler katıldı.



İnönü Üniversitesi Medeniyet ve Sanat Topluluğu Başkanı Eda Tulu, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşananlara dikkat çekmek amacıyla açtıkları sergiye bütün öğrencileri davet etti.

Sergide çok farklı fotoğrafların yer aldığını ifade eden Tulu, “Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa ‘Kudüs’ konulu fotoğraf sergimizi açtık, üç gün boyunca açık kalacak. Böylesine değerli fotoğrafların yer aldığı sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversite’de okuyan öğrenci kardeşlerimizle Kudüs konusunu paylaşmak istedik. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir, bu önemli konunun her türlü platformda öne çıkartılmasını temenni ediyoruz.

Fotoğraf sergisinde emeği geçen başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a, Yeşilyurt Kent Konseyine ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Berber’e çok teşekkür ediyorum. Medeniyet ve Sanat Topluluğu olarak bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.



İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 6.Sınıf öğrencisi Doğan Güney ise, Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak adına serginin düzenlendiğini aktarırken, “Kudüs, 1947 yılından beri İsrail’in işgali altında, ele geçirilmiş bir devlettir. Filistin halkı çok büyük zulüm ve baskı altında hayatını sürdürmektedir. A.B.D.Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile ilgili aldığı karar neticesinde dünyanın birçok devletinde ve ülkemizde tepkiler oluştu, bizlerde bu önemli konuda farkındalık oluşturmak adına bu serginin açılması noktasında gayret sarf ettik” diye konuştu. busabahmalatya.com