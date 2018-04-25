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Mescid-İ Aksa’ya Sahip Çıkacağız

ABD’nin 15 Mayıs’ta Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını dile getiren Türkiyeli Direniş Cephesi Aktivisti Bahir Aydın, her platformda ilk kıble olan Mescidi-i Aksa’ ya sahip çıkacaklarını ve ‘Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail’ sloganını bütün Türkiye’de yükselteceklerini söyledi.

Mescid-İ Aksa’ya Sahip Çıkacağız

ABD’nin 15 Mayıs’ta Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını dile getiren Türkiyeli Direniş Cephesi Aktivisti Bahir Aydın, her platformda ilk kıble olan Mescidi-i Aksa’ ya sahip çıkacaklarını ve ‘Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail’ sloganını bütün Türkiye’de yükselteceklerini söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:06
Mescid-İ Aksa’ya Sahip Çıkacağız

Türkiyeli Direniş Cephesiaktivistleri dün Kapalı Çarşı üzerinde yaptıkları basın açıklamasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’e tepki gösterdi. ABD’nin 15 Mayıs’ta Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını dile getiren ve buna misilleme olarak NATO’nun Kürecik dahil Türkiye’deki bütün üslerini kapatmasını isteyen aktivistler, kitlesel bir açıklama yapacaklarını da söylediler.

Aktivistler adına basın açıklamasını Bahir Aydın yaptı. Aydın, büyük şeytan ABD’nin Başkanı Trump’ın, 15 Mayıs’ta büyükelçiliklerini Telaviv’den Kudüs’e taşıma kararını tüm tepkilere rağmen fiiliyata geçireceğini dile getirerek, bu kararı protesto etmek ve aynı zamanda Ortadoğu’nun bağrına bir hançer gibi saplanan Siyonist, işgalci rejimin güvenliğini sağlayan NATO, Kürecik Radar Üssü’nün ve Türkiye’deki nifak ve ihanet yuvaları olan başta İncirlik olmak üzere tüm NATO üslerinin bir an önce kapatılmasını talep ettiklerini söyledi.

GEREKLİ İZİN VERİLMEDİ

Aydın, “Bu amaçla 6 ve 13 Mayıs tarihlerinde Yeni Camii önünde saat 14.00’te halkımızın da katılımıyla kitlesel bir basın açıklaması yapmak için Malatya Valiliğine başvurduk. Kamuoyunun da yakından bildiği gibi bundan yaklaşık 3 ay önce de aynı maksatla hem Malatya Valiliğine hem de Akçadağ Kaymakamlığına müracaatta bulunmuştuk. Fakat 4 defa müracaat etmemize rağmen gerekli izin verilmemiştir. Bu sefer Kudüs’ün açık bir şekilde büyük bir tehdit altında olduğu bu zaman diliminde Valiliğimizin söz konusu talebimize olumlu cevap vereceğini ümit ediyoruz. Türkiyeli Direniş Cephesi dostları olarak her platformda ilk kıblemiz Mescidi-i Aksa’ ya sahip çıkacağımızı ve ‘Kahrolsun Amerika Kahrolsun İsrail’ sloganını bütün Türkiye de yükselteceğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL  Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Bahir AydınMescidi Aksa
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