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MERKEZİ 'MALATYA' OLACAK

Gazeteci Rıfat Fırat, "Atıl pozisyonda olan 52 bin metrekare kapalı alanlı vagon onarım fabrikası Türk Kızılayı’nın 20 milyon dolarlık yatırımı ile dünyanın en büyük ‘Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası’na dönüşecek. Osmanlı’daki ismiyle, 'Hilâli ahmer'in imdad merkezi Malatya olacak" dedi. 

MERKEZİ 'MALATYA' OLACAK

Gazeteci Rıfat Fırat, "Atıl pozisyonda olan 52 bin metrekare kapalı alanlı vagon onarım fabrikası Türk Kızılayı’nın 20 milyon dolarlık yatırımı ile dünyanın en büyük ‘Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası’na dönüşecek. Osmanlı’daki ismiyle, 'Hilâli ahmer'in imdad merkezi Malatya olacak" dedi. 

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 13:42
MERKEZİ 'MALATYA' OLACAK

Gazeteci Rıfat Fırat, Kızılay’ın 137 yıllık başarı hikâyesinden ve Malatya’da yapılması planlanan dünyanın en büyük ‘Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası hakkında açıklamalarda bulundu.
Kızılay’ın kuruluşundan bugüne kadar gece gündüz demeden on binlerce kişiye yardım eli uzattığını vurgulayan Fırat, "Türk Kızılay'ı, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiştir. Kızılay’ımız kuruluşundan bugüne dile kolay tam 137 ülkeye yardım eli uzatmış, son 10 yılda ise 78 farklı ülkede meydana gelen doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale ederken pek çok kalıcı refaha yönelik çalışmalara imza atmıştır. Türk Kızılay’ı yardım ekipleri bugünlerde de Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, PKK/PYD ve YPG’nin zulmüne uğrayan masum siviller için bölgede gece gündüz demeden çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Kızılay, ülkemizin kamu diplomasisine de büyük katkılar sunuyor"
Kızılay’ın, Türkiye’nin kamu diplomasisine olumlu katkılar sunduğunu belirten Rıfat Fırat, "İnsani yardım çalışmalarında Türkiye’nin küresel bir aktörü haline gelen Kızılay, ülkemizin kamu diplomasisine de büyük katkılar sunuyor. Öyle ki Arakan’dan Doğu Türkistan’a, Güney Sudan’a, Yemen’e, Somali’ye; Gazze’den Halep’e kadar fakr-u zaruret içerisinde bulunan memleketlerde tek bir canlı yoktur ki Türk Kızılayı’nın adını duymamış olsun. Şüphesiz bu başarı büyük bir emeğin ürünü zira Kızılay’ın yaptığı çalışmalar istatistiklere yansıdığında matematiğin sınırlarını zorlayan sayılar çıkıyor ortaya" dedi.

"Yaklaşık bin 500 kişi istihdam edilecek, Malatya’dan ihracat da gerçekleştirilebilecek"
Dünyanın en büyük ‘Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası’nın Malatya’da yapılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de ifade eden Gazeteci Fırat, şu ifadelere yer verdi:
"Tam 32 yıl önce kıymetli hemşehrimiz merhum Turgut Özal tarafından yaptırılan ve şuanda atıl pozisyonda olan 52 bin metrekare kapalı alanlı vagon onarım fabrikası, bir diğer hemşehrimiz olan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın ve Malatyalı siyasetçilerimizin girişimleriyle dünyanın en büyük Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikasına dönüşecek. 20 milyon dolar yatırımla Kızılay’ın lojistik merkezi haline gelecek olan fabrikada Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edileceği merkezde prefabrike hafif çelik ve afet konutu, çadır fabrikaları ile entegre edilecek barınma sistemleri ve konteynerler üretilecek. Bu sayede yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçları değil, beynelmilel Kızılay ve Kızılhaç örgütleri ile BM ve AB gibi supranasyonel oluşumların da ihtiyaçları karşılanacak. Uluslararası örgütler fabrikamızdan alım yapacak ve bu şekilde Malatya'dan ihracat da gerçekleştirilebilecek".
 

İHA

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