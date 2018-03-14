MERHAMETİN IRKI OLMAZ

Hayvan hakları, hayvanın daha iyi şartlarda yaşayacağı güzel yarınlar için Malatya Doğa ve Hayvanlar İçin El Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülsüm Fırat BUSABAH gazetesine çeşitli açıklamalar yaptı.

Başkan Gülsüm Fırat, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nın henüz açılışının yapılmadığını ancak faaliyete geçtiğini ifade etti.Fırat, “128 dönüm arazi üzerine bir yaşam alanı yapıldı. 100 dönümü idari bina, 100 dönümü yaşam alanı. Türkiye’de ilklerden bir tanesi. 750 kapalı alan, 750 açık alan. Kapalı alanda anne ve yavru köpekler yaşayacak. Belediye bu konuda çok iyi bir adım attı. Bizde onlara gücümüzün yettiği kadarı ile destek olmaya çalışıyoruz. Bizim derneğimizin de kuruluş amacı sokakta yaşam savaşı veren dostlarımız diyorum, onlara iyi bir yaşam alanı sağlamalarına destek ve yardımcı olmak. Onlar bize Yaratanın emanetidir, doğanın parçasıdır. Doğa insanlar, hayvanlar, bütün canlılarla bir bütündür. İnsanların dışındaki canlıları yok etmeye çalıştığımız zaman, doğayı katletmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

HAYVANLAR KATLEDİLİYOR

Şuana kadar doğaya yönelik bir çalışmaları olmadıklarını ama bu işin içerisinde doğaya yönelik çalışmalarının da var olacağını belirten Fırat,“İnsanlar bazen bize tepki gösteriyor:‘İnsanlar ölürken, zulüm görürken, çocuklar tecavüze uğrarken neden hayvanlar?’ deniliyor. Ben hep diyorum, merhametin ırkı olmaz. Bu dünyada ve ülkede savunmasız çocuklar, hayvanlar ve daha sonra da kadınlar gelir. En büyük savunmasız olan çocuklardır. Bugün çocuklara tecavüz ediliyor. Yine aynı şekilde hayvanlar da katledilip, tecavüz ediliyor. Hayvanlar savunmasızdır. İnsanların dilleri vardır, sahip çıkan aileleri vardır, kendilerini ifade edebilirler ama hayvanların dili yok, kendilerini ifade edemiyorlar. Hiçbir tercih hakları yoktur. Biz elimizden geldiği kadarı ile onların dili olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken insanlığımız gereği yapıyoruz. Ben her zaman merhamet lütuf değil, olması gerekendir diyorum. Bir empati kurmamız gerekiyor. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına niye yapalım?” ifadelerini kullandı.

“Bugün şiddet öyle bir hale geldi ki çok küçük yaşlara kadar indi. Küçücük çocuklar hayvanlara işkence yapıyor ve ben buna bire bir şahidim. Güvercinlerin kafasını taşla ezip, öldürmeler mi dersin yavru köpekleri öldürme mi dersiniz. En büyük sıkıntı yine yavru köpeklerin annelerinden alınmasıdır. Buna da birçok aile seyirci kalıyor. Bazen görerek bilerek, bazen de görmeden, bilmeden seyirci kalınıyor” diyen Fırat, ailelerinin bu konuda çocuklarını bilinçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

ALLAH BİZE BU DOĞAYI SUNMUŞ

Fırat açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Biz inançlı bir toplum olarak Allah’ın yarattığı bir cana eziyet edersek, onu neden yarattı diye sorgularsak bizim inancımız nerede kalır? Allah bize bu doğayı, bu yaşam alanını sunmuş. Hepsi bizim için ve kötü olmak kimseye bir kar sağlamaz. Biz ne kadar insanlara iyi olma bilincini aşılarsak o kadar güzel, yaşanılır bir ortam olur. Bir komşumuz acı çektiği zaman biz de onun acısını paylaşırdık. Ekmeği, yemeği bölüşür, paylaşırdık. Ama bugün her şey kaybetmek üzereyiz. Yani bizim amacımız ne kadar hayvanlara yönelik olsa da biz insanlığın hala unutulmadığını, onun kaybolmamasını vurgulamak istiyoruz. Ben insanlara sesleniyorum. Gelin hepimiz birlik olalım, bu ülkeyi güzel, daha yaşanılabilir bir hale getirelim. Bugün 3 yaşındaki bir çocuk tecavüz edilip, katlediliyor. Yine küçücük hayvanlara tecavüz edilip, katlediliyor. Bunları önlemenin yolu, hep birlikte hareket etmektir. Bireysel olarak kimse bir yere varamaz. Örgütlü hareket etmek lazım. Ne kadar fazla olursak o kadar çok ses getiririz. Bizim derneğimiz kar amacı gütmüyor ve hepimiz gönüllü olarak çalışıyoruz.”

BAŞKAN ÇAKIR’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesinden çok fazla destek gördüklerini söyleyen Fırat, “Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda çok duyarlı. Yaşam alanı da bunun bir kanıtıdır. Yine aynı şekilde Orman, Bölge Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğümüz Sayın Abdullah Koç da ekibi ile beraber gerçekten çok duyarlı bir insan. Şikayetler ve talepler değerlendiriliyor. Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi yine duyarlılar. Şuan attığımız adımlarda Akçadağ Belediyesi de önemlidir. Önümüzdeki günlerde bir ekip kurup, ilçeleri gezmeyi düşünüyoruz. Gayemiz, toplumdaki insanların duyarlılığını artırmaktır” diye konuştu.

VİCDANIMIZI SORGULAMAMIZ GEREKİYOR

Fırat, “Malatya’da aslında çok fazla sayıda hayvansever var. Hep kötüler gün yüzüne çıkıyor ama aslında o çok iyi insan var. Bunları ortaya çıkarmak lazım. Belediyelerimizden istediğimiz, mahallede bir köpek var, alın götürün denildiğinde; mesele onu almak değildir. Yasa gereği de belediyelerin sokakta şikayet olduğu zaman köpeği alıp, onun aşısını yapıp yine aynı aldığı yere bırakması gerekiyor. Bizim insanlarımızda, alın barınağa götürün daha iyi yaşasın bilinci var. Aslında öyle değildir. Kapalı parmaklılar ardında ne kadar iyi bir yaşam alanı sağlanabilir? Zaten bunca köpeği alıp, barınaklara koymaya belediyenin bütçesi de yetmez. En sağlıklı toplum, sokaklardaki hayvanların belediye tarafından aşılanması ile mümkün olur.Hayvanseverlikle hayvan haklarını korumak farklı şeyler. Bugün tonlarca ekmek israfı yapılıyor. Bu kadar israfa rağmen bir hayvan, bir canlı aç ölüyorsa bu bizim insanlığımızın sorgulanması gerektiğini gösterir. Ama ben şuna seviniyorum ki Malatya Belediyesi çok iyi çalışan bir belediye. Türkiye’nin birçok yerinde belediyelerin hayvana şiddetini görüyoruz, duyuyoruz. Malatya’da böyle bir şey yaşanmıyor. Ama bu tek belediye ile olacak bir şey değil, hepimizin toplum olarak elimizi taşın altına koyup, vicdanımızı sorgulamamız gerekiyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi