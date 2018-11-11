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Mercedes Kadir yoğun bakımda

Mercedes Kadir lakaplı Malatyalı Fatih Kaydı, solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. 7’den 70’e herkesin tanıdığı ve sevdiği Mercedes Kadir’in yoğun bakıma alınması herkesi üzüntüye boğdu.

Mercedes Kadir yoğun bakımda

Mercedes Kadir lakaplı Malatyalı Fatih Kaydı, solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. 7’den 70’e herkesin tanıdığı ve sevdiği Mercedes Kadir’in yoğun bakıma alınması herkesi üzüntüye boğdu.

11 Kasım 2018 Pazar 11:00
Mercedes Kadir yoğun bakımda

Akli dengesi yerinde olmayan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki sopayı araç olarak kullanmasıyla bilinen Mercedes Kadir solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı sebebiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaptıklarıyla marka haline gelen ve ünü tüm Türkiye’yi saran Kadir’in yoğun bakıma kaldırılması memleketinde bir numaralı gündem oldu. Başta şehrin önde gelen siyasileri olmak üzere tüm sevenleri haberi alır almaz Kadir için seferber oldu.

Bazı siyasiler sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımlarken bazı siyasiler de Kadir’in yattığı hastaneyi bizzat arayarak son durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

TWİTTER’DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Mercedes Kadir’in yoğun bakıma kaldırılması Twitter’da da gündem oldu. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan vatandaşlar Mercedes Kadir etiketiyle geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Mercedes Kadir için açılan bu etiket TT listesine girdi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mercedes KadirFatih KaydıSolunum YetmezliğiYoğun Bakım
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