MEMUR-SEN’DEN AFRİN HAREKATINA TAM DESTEK

Memur-Sen Malatya Şubesi’ne bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri Afrinharekâtına tam destek vermek için Soykan Meydanı’nda toplandılar. Dün gerçekleştirilen şehitler için gıyabi cenaze namazının da kılındığı basın açıklamasına Memur-Sen’e bağlı il temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Basın açıklamasını Kültür-Sen İl Temsilcisi Muzaffer Kaçmaz yaptı. Askerlerin, vatanın bekası ve selameti için Afrin'de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kaçmaz, harekatın 26. gününde olduklarını söyledi.

‘SAVAŞ’ OLARAK GÖSTERMEYE KALKIŞANLAR VAR

Bu harekatta 31 şehidin verildiğinihatırlatan Başkan Kaçmaz, “Beklemesinler’ diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar ‘Düğüne gidiyoruz’ diyen 31 yiğidimizi şahadete uğurladık. Zeytin Dalı Harekatının gerekçelerini ve hedeflerini anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarpıtarak anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye'nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik ‘bitirici darbe’ hamlesini, ‘savaş’ olarak göstermeye kalkışanlar var” ifadelerini kullandı.

BU STRATEJİNİN UYGULAMA APARATI TERÖRİZMDİR

Kirli ittifakın bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığını söyleyen Başkan Kaçmaz, “Suriye'de oluşturmak istedikleri düzen öyle kirli bir düzen ki; tarihte eşine pek az rastlanır şekilde milyonlarca insanı katletti, yerlerinden yurdundan etti. Bu, emperyalizmin ‘toza dönüştürme stratejisidir. Toza dönüştürme stratejisi, emperyalizmin masa başında kurguladığı ve bizim medeniyet coğrafyamızda birkaç asırdır uyguladığı bir şiddet stratejisidir. Bu stratejinin uygulama aparatı, terörizmdir. Kullanışlı aptalları, terör örgütleridir. Emperyalizm, uluslararası hukukun oluşturduğu sızıntılardan faydalanarak bu hakikati gizlemeye çalışsa da, ortalığa saçılan cüruf, çirkef her şeyi ayan beyan bize göstermektedir. DEAŞ'ı, PKK/PYD'yi ve FETÖ'yü bu noktadan değerlendirdiğimizde, ülkemizde ve bölgemizde son beş yıldır yaşananları daha net anlamış oluruz. DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ arasındaki hem gizli hem de kirli ittifak, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Afrin'de yürütülen operasyona karşı içeride karşıt cephe oluşturmak için ter ve dil dökenler de bizim nazarımızda bu kirli ittifakın, tapınak şövalyeleri hükmündedir. 15 Temmuz'da FETÖ aparatıyla gerçekleştirilen işgal girişimi sırasında, sınırımızın güneyinde PKK'lı teröristlerin tetikte bekletildiği herkesin malumu” şeklinde konuştu.

KİMİN GÜVENLİĞİ?

‘Siviller zarar görüyor’yalanını devreye soktuklarını belirten Başkan Kaçmaz, “Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile PKK/PYD arasındaki dönüşümlü strateji de öyle. DEAŞ'la mücadele ediyor diyerek PYD'ninterör faaliyetlerinin DEAŞ'la üstünün örtüldüğünü de hepimiz biliyoruz. Daha da ötesi, DAEŞ'le mücadele hikayesi abartılarak ile PYD'nin silah sermayesi artırılarak, örgütler arası dayanışmanın derinleştirildiğini de biliyoruz. Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonuyla bu düzeni bütün çıplaklığıyla ifşa etmiştir. DEAŞ, şimdi nerede? Bazı ülkelerin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı DEAŞ'la mücadeleye akamete uğratmasın söylemlerinin neyi amaçladığını çok iyi biliyoruz artık. Şimdi güvenli bölgeden bahsediyorlar. Kimin güvenliği? Emperyalizmin aparatı eli kanlı terör örgütü PYD'ye zaman kazandırmak olmasın? Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kabileleri devletleştirenler, bugün de terör örgütlerini devletleştirme peşinde koşuyorlar. Bu kez yakalandılar, Türkiye'nin çelmesine maruz kaldılar” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR

Afrin harekâtını bütün benlikleriyle desteklediklerini kaydeden Başkan Kaçmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sözde barış yanlısı gerçekte emparyal geminin tayfası olanlar, ‘Savaşa karşı barış’, ‘savaş halk sağlığı sorunudur’, ‘barış, hemen şimdi’ beyanlarıyla, Türkiye'nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmak için ‘barış’ gibi mübarek bir kavramı dahi silaha dönüştürmek hesabı içindedirler. Biz sulh istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Fakat emperyalizm bölgemizden kovulmadan, emperyal taşeronu kanlı terör örgütlerinin kökü kazınmadan bunun sağlanamayacağını da çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de çok rahat şunu deklare ediyoruz; ‘Türkiye, terörle mücadele ediyor, emperyalizme karşı da onurlu bir savaş veriyor’. Tam da bu yüzden Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı bütün benliğimizle destekliyor, cephede vuruşan askerlerimize de ‘Allah yardımcınız olsun’ diyoruz. Milletin desteğini, ümmetin duasını alan devletimiz ve silahlı kuvvetlerimizin, şanlı ecdadın evlatları olmanın hakkını veren yiğitlerimizin terör örgütlerini yok edeceğine, emperyal akla diz çöktüreceğine de yürekten inanıyoruz.”

Basın açıklamasının ardından Mehmetçikler için dualar edilerek, harekatta şehit düşen askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı.busabahmalatya.com