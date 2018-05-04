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Memleketime Hizmet İçin Talip Oldum

İş Adamı Mehmet Fendoğlu, MHP Malatya 27.dönem milletvekili aday adaylığı için il binasında basın açıklaması gerçekleştirerek, “Memlekete hizmet etmek amacıyla talibim” dedi.

Memleketime Hizmet İçin Talip Oldum

İş Adamı Mehmet Fendoğlu, MHP Malatya 27.dönem milletvekili aday adaylığı için il binasında basın açıklaması gerçekleştirerek, “Memlekete hizmet etmek amacıyla talibim” dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 06:00
Memleketime Hizmet İçin Talip Oldum

Aday adayıaçıklamasında partililere bir açıklama yapan, MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar,“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in erken seçim talebine karşılık Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu karar ile öne alınan 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için Malatya’dan aday adayları partimiz genel merkezine giderek başvurularını yapmaya başlamışlardır. Adaylarımızın ve teşkilatlarımızın çalışmalarında üstün gayret göstereceğine, fedakârca davranacağına mahalle mahalle, kapı kapı partimizin politikalarını anlatacağına, milletimizin derdi ile dertleneceğine eminim. Tüm aday adaylarına ve teşkilatlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Mehmet Fendoğlu ise, “Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey’in devlet adamı dirayeti ile yapmış olduğu tarihi, çağrı sonucu alınan erken seçim kararı vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun.Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık günlerden devletimizi ve milletimizi aydınlığa çıkaracak,kirli emellerin oluşturduğu belirsizliği gidereceğini düşündüğümüz bu seçim sürecinde davamızın bir neferi olarak bilge liderimizin emrinde cumhur ittifakına katkı sağlamak amacıyla bir Türk Milliyetçisi olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği seçimlerinde MHP’den Milletvekili aday adayı olarak başvurumu yapmış bulunmaktayım”ifadelerini kullandı.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Mehmet FendoğluMHPMalatyaAday
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