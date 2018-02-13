MELEKBABA’YA 500 BİN TL’LİK DEV YATIRIM

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ, kaliteli ve sürekli enerji sağlamak için sürdürdüğü yatırım çalışmaları kapsamında; Malatya ili merkez ve civar mahallelerinde havai hatların yer altına alınması ve aydınlatma tesis çalışmalarını gerçekleştirdi.

500 BİN TL YATIRIM

Yapılan yatırımlar kapsamında Melekbaba Mahallesi, Hasan Polatkan ve Osmangazi caddeleri ile bağlı ara sokaklarda otobüs ve ana yol güzergahlarındaki havai hatlar yer altına alınırken aydınlatma tesisi çalışmaları tamamlandı. Fırat EDAŞ, 2017 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanan çalışmalar için yaklaşık 500 bin TL tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2,3 kilometre alçak gerilim şebekesi, 1,6 kilometre yeraltı aydınlatma tesisi şebekesi, 17 adet saha dağıtım kutusu ile 45 adet aydınlatma direği tesis edildi. (Bülten)