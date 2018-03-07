MEHMETÇİKLERİMİZE DESTEK

Zeytin Dalı Harekatına ve görevli askerlerimize destek olmak amacı ile böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Malatya Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Alper Karakurt, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti. Karakurt, “Kampanyamızı sonuçlandırıp kadınlarımızın ördükleri ürünleri Mehmetçiklerimize ulaştırmış bulunmaktayız. Kampanyamıza dernek üyelerimiz, sağlık çalışanlarımızın yanı sıra il dışından ve Malatya halkından katılımlar oldu. Öncelikle tüm bayan dernek üyelerimize sağlık çalışanlarımıza, Malatyalı duyarlı kadınlarımıza ve idarecilerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz. Harekatta şehit olan tüm askerlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileyerek dualarımızın Mehmetçiklerimizle birlikte olduğunu ifade etmek isteriz” dedi.