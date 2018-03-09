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MEHMETÇİKLERE DESTEK

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek yürüyüşü ile şehitler için mevlit okutuldu.

MEHMETÇİKLERE DESTEK

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek yürüyüşü ile şehitler için mevlit okutuldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 17:47
MEHMETÇİKLERE DESTEK

Sürgü Mahallesinde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, güvenlik güçlerine destek amaçlı ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda daha sonra terörle mücadele de şehit düşen asker ve polisler için mevlit okutuldu. 
Sürgü Mahalle Muhtarı Akif Karakurt, duaların her zaman güvenlik güçleri için olduğunu ifade ederek, “Allah onları muzaffer kılsın” ifadelerine yer verdi. 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Birlik beraberlik içinde olacağız, tek yumruk olacağız. İnşallah Türk Askeri orada muvaffak olur. Dünya devletleri Türkiye’den korkuyor, Çünkü Türk askeri ‘ölürsem şehit kalırsam gaziyim’ diyor. Buradan terörle mücadele eden tüm asker ve polislerimize dua ediyoruz ve sağ salim dönmelerini diliyoruz” şeklinde konuştu. 
Daha sonra söz alan Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak, Türk halkının her daim asker ve polisinin yanında olduğunu ifade etti. Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkinde konuşan Pekpak, “Orada biz askeri bir başarı peşinde değiliz, bizim hassasiyetimiz sivil halkın zarar görmemesi için çabalıyoruz. Çok şükür terörle olan bağımızı kestik. Biz şimdi ABD, Rusya, İran, Çin ile savaşıyoruz. Burada karşımızda terör yok, dünya var” diye konuştu.
Program yemek ikramı ve dualarla son buldu.  busabahalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sürgüde DestekAfrinBusabahmalatya
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