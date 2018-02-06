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Mehmetçik’e kayısı 

Kahraman Güvenlik Güçlerimizin Afrin’de başlattıkları Zeytin Dalı Harekatı’na bir destek de voleybol camiasından geldi. 

Mehmetçik’e kayısı 

Kahraman Güvenlik Güçlerimizin Afrin’de başlattıkları Zeytin Dalı Harekatı’na bir destek de voleybol camiasından geldi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 16:51
Mehmetçik’e kayısı 


Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemciler Derneğinin organize ettiği kampanya ile Mehmetçiğe kayısı gönderilecek. Dernek Başkanı Furkan Salduz yaptığı açıklamada, herkesin Mehmetçiğimize destek olmak zorunda olduğumu söyledi.


Destek teklifinin kendilerine gelmesinin memnu Salduz, “Sınırlarımız içerisinde ve dışında vatanımızı her türlü şer odağından korumak için görev yapan Mehmetçiğimize yurt genelinde ve ümmetçe yapılan maddi manevi desteğe bizler de dernek olarak Malatya’mızın kayısısını göndererek katkı sunmak istedik. Voleybol hakemlerimizden ve ailelerinden gelen bu anlamlı teklife dernek olarak duyarsız kalmadık. Beklentilerin üzerinde gördüğümüz bu destek ziyadesi ile bizleri memnun etti. Bu konuda emeği geçen voleybol camiasına teşekkür ediyorum. Bu hareketin tüm insanlığa örnek olmasını diliyoruz. Askerlerimize her şeyin en özeli layık ama karınca kararınca bu desteği verebildik. Allah Kahraman Mehmetçiğimizi ve bu yolda canı ve malı ile mücadele eden herkesi korusun” dedi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AfrinKayısıMehmetçikMalatya
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