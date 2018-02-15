 Mehmetçik ve polise destek 

Darende ilçesinde Jandarma ve Polis ortak uygulama noktasında görev yapan asker ve polislere ilçede bir sitede kapıcılık yapan Metin Altıntop tarafından Türk Bayrağı temalı pasta ikram edildi. Gece gündüz demeden vatandaşın güven ve huzuru için çalışan kolluk kuvvetlerine başarılar dileyen vatandaş, Afrin operasyonunda görev yapan tüm vatan evlatlarına da kolaylıklar diledi. Ailesiyle birlikte onların yanında olduğu göstermek istediğini belirten Metin Altıntop “ Afrindeki şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, ailelerine baş sağlığı, sabır diliyoruz. Oradaki Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun. Şu anda eşimle ve çocuğumla beraber onların yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla buraya gelmiş bulunmaktayım. Türk Bayrağı temalı pastayı jandarmamıza ve polisimize ikram etmek istiyorum Allah onlardan razı olsun” dedi.



Altıntop daha önce de askerlerimize destek için çalıştığı sitesinin çatısına büyük bir Türk Bayrağı dikmişti.

