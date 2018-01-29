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MEHMETÇİK İÇİN ŞİİR YAZDI!

Malatya’da yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Bozdağ, Afrin’de 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Türk Kartalları' adlı şiir yazdı. 

MEHMETÇİK İÇİN ŞİİR YAZDI!

Malatya’da yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Bozdağ, Afrin’de 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Türk Kartalları' adlı şiir yazdı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 15:01
MEHMETÇİK İÇİN ŞİİR YAZDI!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan ve 10 günü geride bırakılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek her geçen gün artıyor. Kimi Mehmetçiği Afrin'e kurban keserek uğurluyor, kimi askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturarak gönüllü asker olmak istiyor. Kimi vatandaş da dualar ediyor ve duygularını şiirlerle anlatıyor.


Malatya’da yaşayan emekli köy korucusu 58 yaşındaki Ahmet Bozdağ da Mehmetçiğe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlamlı bir şiir yazarak destek verdi. Bozdağ, Türk ordusunu, ABD’nin kirli planlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadelesini anlatan 'Türk Kartalları' adlı şiiri ile Afrin’deki kahramanca mücadeleye dikkat çekti. Bozdağ, Türkiye’ye karşı büyük bir adaletsizlik olduğuna vurgu yaparak, Mehmetçiğe dua etmeyi de ihmal etmedi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
58 Yaşındaki Ahmet BozdağAfrinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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