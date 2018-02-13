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 “Mehmetçik için ör” kampanyası 

 Malatya Sağlık Çalışanları Derneği, Zeytin Dalı Harekatında görevli Mehmetçiklerimize destek için, “Mehmetçik için ör” adı altında kampanya başlattı. 

 “Mehmetçik için ör” kampanyası 

 Malatya Sağlık Çalışanları Derneği, Zeytin Dalı Harekatında görevli Mehmetçiklerimize destek için, “Mehmetçik için ör” adı altında kampanya başlattı. 

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 17:28
 “Mehmetçik için ör” kampanyası 

Malatya Sağlık Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Karakurt, proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarının Mehmetçik için boyunluk öreceğini belirtti.

Sağlık Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Karakurt açıklamasında, “Başta İl Sağlık Müdürümüzden ve sağlık camiamızdaki tüm bayan çalışanlarımızdan, ayrıca sağlık camiamızdaki sivil toplum kuruluşlarından kampanyaya destek bekliyoruz. Haki renkten boyunluk örüp, örülen bu boyunlukların içlerine küçük notlar dua, dilek ve duygularınızı yazarak Şubat ayı sonuna kadar derneğimize ulaştırılmasını bekliyoruz. Yün renkleri kartopu elit-k 410, nako vizon-23520, alize 233 veya 241. 4,5 veya 5 numaralı şişle 100 ilmek başlayıp bir ters bir yüz örülerek 25 santim uzunluğunda kesilip, kısa kenarlar dikilecek. Katkı verenlere şimdiden teşekkürler” ifadelerini kullandı.

İHA

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