MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİLER

Suriye’nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatına katılan güvenlik güçlerine destek amaçlı toplanan Battalgazi Belediyesi temizlik çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu. Daha önce kendisi de kan bağışında bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kan bağışında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini tebrik etti. Burada konuşan Başkan Gürkan, ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Coğrafyamız pahalı bir coğrafya. Bu coğrafyada dünde üzerinde emelleri olan şer güçler vardı, bugünde var yarında olacak. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşamanın da bir bedeli vardır. İşte o pahalı bedel dediğimiz odur. Bugün Afrin’de, Suriye’nin kuzeyinde ve iç güvenlik hareketinde şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Çocuklarına sağlık huzur selamet diliyoruz. Sizlerde bugün o gazilerimizin ve şehitlerimizin anısına ve Afrin’deki operasyonla ilgili geldiniz bugün Kızılay ile birlikte ortaklaşa kan bağışında bulundunuz. Bu çok anlamlıdır. Bir belediye ve belediye çalışanlarının ve belediyenin temizlik elemanlarının böyle bir feraset göstermelerinden dolayı başta sizin müdürünüz olmak üzere tüm yöneticilerinizi ve sizleri kutluyorum” dedi.



Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin her zaman fedakarca çalıştığını dile getiren Gürkan, “Sokakları ve caddeleri temizlediniz. Dış temizlik, iç temizliğin aynasıdır. Bir memleketin dışı temiz olursa, içi de dışarıdaki o temizlik içine sirayet eder. Bugün memleketimizde en önemli bereketin, rahmetin ele alınacak tek şey temizliktir. Eğer biz Battalgazi Belediyesi olarak yüz yılda yapacak hizmeti 4 yılda yaptıysak, bu sizin temizlikte göstermiş olduğu şecaattir, gayrettir, çabadır. Bu gayretin bize dönüştürmüş olduğu rahmet ve berekettir” ifadelerine yer verdi.



Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül ise, bu konuda duyarlılık gösteren Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ personellerine teşekkür etti. Normal şartlarda kendilerinin makamları gezip kan bağışı talebinde bulunduklarını kaydeden Özgül, “Fakat Belediye yetkilileri bizleri ziyaret ederek bu zor dönemde yardım talebinde bulunacaklarını belirttiler. Bizde şuan kendi sorumluluk bölgemiz alanı içerisinde kan bankacılığı olarak kan bağışını almaya geldik. Amacımız buradaki iyi niyetli vatandaşlarımızın tamamen karşılıksız, gönüllü kan bağışlarını alıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için elimizden gelen imkanları kullanacağız. Başta başkanıma ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

