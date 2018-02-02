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MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin’e mücadele eden Mehmetçikler için kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci, “Oradaki terör unsurlarının oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu Allah’ın izni ile tek tek yıkarak ilerliyoruz” dedi. 

MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin’e mücadele eden Mehmetçikler için kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci, “Oradaki terör unsurlarının oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu Allah’ın izni ile tek tek yıkarak ilerliyoruz” dedi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 18:34
MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİ

Eski Belediye meydanında bulunan Kızılay Kan Bağış Merkezinde Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte kan bağışında bulunan Bakan Tüfenkci daha sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen sözleşmeli piyade er Miraç Gürhan’ın cenazesine katılmak üzere Malatya’ya geldiklerini kaydeden Bakan Tüfenkci, “Bu topraklar için, gerek terör örgütlerinin, gerekse her türlü oyunlara karşı ülkemizi koruma adına, gerek sınırlarımız içerisinde, gerekse sınırlarımızın dışarısında, canlarını veren, şehit olan bütün şehitlerimize, bu vesile ile cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Onlar bu topraklar için kanlarını akıtırken bizler de, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımızla, teşkilatımızla beraber, özellikle farkında lığı oluşturabilme adına kan verdik. Biliyorsunuz Türk Kızılayı köklü kurumlarından birisidir. Sınır tanımadan nerede bir mazlum varsa, nerede bir mahrum varsa, nerede bir yardıma ihtiyaç duyan kimse varsa, orada Kızılay’ımız var. Dolayısıyla bu anlamı ile Kızılay’ımız yardımlarını yaparken, yandan da kan bağışçıları ile özellikle hastalarımıza şifa olmaktadır. Bu noktada bizler de Kızılay’ımıza destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.


Kızılay'ın Lojistik üstü merkezini Malatya'ya kazandırmak için çaba harcadıklarını ifade eden Bakan Tüfenkci “Her zamandan daha fazla kana ihtiyaç olduğu bugünlerde özellikle Kızılay’ımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yine bildiğiniz gibi Kızılay’ımızla beraber Malatya’mızda çok güzel bir tesis kazandıracağız. Bununla ilgili bugün resmi başvuruları yaptılar. Kerem Başkanımızla konuştuk. Bugün resmi başvurularını yapıyorlar. İnşallah Kızılay'ın hem bu Lojistik üstü merkezini Malatya'ya kazandıracağız. Ama aynı zamanda prefabrik üretim merkezini de Türkiye'de ve dünyada da bu anlamda ilk olan bir tesisi de Malatya’ya kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.


Afrin’de yürütülen, Zeytin Dalı Harekatı’nı da değerlendiren, Bakan Tüfenkci, “Afrin operasyonu gerçekten, teröre karşı ülkemizin hemen sınırlarında oluşturulmaya çalışılan, terör koridoruna karşı başarılı bir operasyon. Orada ki, terör unsurlarının gerek PKK, gerek PYD’nin oluşturmaya çalıştığı, terör koridorunu, Allah’ın izni ile tek tek yıkarak ilerliyoruz. Çok dikkatli bir operasyon yapılıyor ve netice itibari ile orada ki, terör unsurlarını, başarılı bir şekilde temizliyoruz. İnşallah, Afrin’i de terörden temizleyeceğiz. Orda bulunan Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimizdir. Bizimle aynı coğrafyayı paylaşan, aynı inancı paylaşan ve aynı kaderi paylaşan insanlar orak, bizi orada ki kardeşlerimizi, teröre mahkum edemeyiz. Barış adına, özgürlük adına, kardeşlik adına bu operasyonları yapıyoruz. Gittiğimiz ve terörden arındırdığımız köylerde de, insani yardımlarımızı, orada ki hastalarımızı, yaşlılarımızı hem tedavi ederek, hem de onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Gerçekten eşi görülmemiş bir operasyona Türkiye imza atıyor. Oluşturulmaya çalışılan bütün algılara rağmen, terör örgütlerinin ve onların yandaşlarının oluşturmaya çalıştıkları görüntüye rağmen, Türkiye çok dikkatli bir operasyon yapıyor” dedi.


Bakan Tüfenkci, bölgenin özgürleştirildikten sonra, Türk ordusunun orada çekileceğini kaydederek, “Siviller ile terör unsurlarını ayrıştırma noktasında bir gayret gösteriyor. Baktığımız zaman, özellikle oradaki PYD’nin, PKK’nın, çocuk yaştaki insanları ailelerine baskı yaparak, çocukları kandırarak, onlara silah eğitimleri vererek, onları savaşa sürüklemelerine karşın, bizim silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz onlara şefkat elini uzatarak ilerliyor. İnşallah, neticelendiğinde de, o bölge özgürleştirildikten sonra, güvenlik tedbirlerinin aldıktan sonra, Türkiye kendi sınırlarına çekilecek, biz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız” diye konuştu.
Bakan Tüfenkci kan bağışının ardından esnafları ziyaret ederek, esnaflara Türk Bayrağı dağıttı.
 

İHA

Son Güncelleme: 02.02.2018 21:15
Anahtar Kelimeler:
Kan VerdiMehmetçikAfrinGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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