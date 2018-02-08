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Mehmetçik için kan bağışı 

Ülkü Ocakları Doğanşehir İlçe Başkanlığı tarafından Afrin’e operasyon düzenleyen Mehmetçikler için kan bağışında bulunuldu. 

Mehmetçik için kan bağışı 

Ülkü Ocakları Doğanşehir İlçe Başkanlığı tarafından Afrin’e operasyon düzenleyen Mehmetçikler için kan bağışında bulunuldu. 

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 11:13
Mehmetçik için kan bağışı 

Düzenlenen kan bağışına destek veren Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, “Ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Operasyonuna ilçemizden de büyük hassasiyet görüyoruz. Geçen hafta bir mahallemizde kurban kestik, halkımız Askerlik Şubesinde askere yazılıyor. Bu hafta Ülkü Ocakları kan bağışı yapıyor, bu hassasiyet, bu duyarlılık bizleri duygulandırıyor. Ben Doğanşehir halkına hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Ülkü Ocakları Doğanşehir İlçe Başkanı Koray Altuntaş ise, “Asil Türk Milletinin damarlarındaki kanın bu gün yine asil Türk milletinin damarlarına gitmesi gerekiyordu. Ordumuzun Afrinde sefere çıktığı bu günlerde ordumuza destek vermek, milletimizin zor günlerinde milletimize destek olmak İçin burada toplandık. Allah gelen ve gelemeyen herkesten razı olsun. Bu gün inşallah 120 arkadaşlarımızla kan bağışında bulunacağız” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 08.02.2018 11:52
Anahtar Kelimeler:
Ülkü Ocakları Doğanşehir İlçe BaşkanlığıKan BağışıMehmetçikAfrinMalatyaMalatya Haberleri
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